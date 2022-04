Conoce la línea de tiempo de la relación de Jennifer López y Ben Affleck

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jennifer López y Ben Affleck se han comprometido por segunda vez. Sin embargo, su relación ha sido una con mucha historia, ya que estuvieron juntos por primera vez hace 21 años, y por eso te queremos contar cómo se conocieron, cómo terminó su relación en 2004 y cuando se volvieron a enamorar.

2001: Lopez y Affleck se encuentran en la filmación de “Gigli”.

Jennifer López y Ben Affleck en el rodaje de “Gigli”. Foto: Scott Alfieri, Getty Images

En la filmación de la película “Gigli”, Jennifer López y Ben affleck se conocieron mejor interpretando a una pareja de gángsters que se enamoraban al final de la película. En ese momento, la cantante estaba casada con Cris Judd, su segundo esposo. Por lo que en una entrevista con Vanity Fair en el 2003, Affleck aseguró que en ese momento ellos eran muy buenos amigos y que se conocieron sin la falsedad del cortejo.

Julio de 2002: Jennifer López pide el divorcio a Chris Judd. La relación con Affleck se hace pública ese verano.

“Jennifer Lopez y Chris Judd han anunciado que han resuelto todos los problemas que aparecieron en su matrimonio. La solución fue extremadamente amigable”, comentó el abogado de la pareja en un comunicado. Affleck aseguró a Vanity Fair que “Algo cambió cuando me dijo que se iba a separar. En ese punto, se volvió una posibilidad. Las puertas se habían abierto”.

Noviembre de 2002: Lopez lanza el video de “Jenny From the Block” con Ben Affleck, la pareja empieza a rodar “Jersey Girl” y confirman su primer compromiso.

Al principio de ese mes, la cantante lanzó el video de “Jenny from the Block” en el que se mostraba una versión ficticia de cómo la pareja era constantemente perseguida por los paparazzis.

Poco después, las pareja comenzó a grabar su segunda película “Jersey Girl” y el director Kevin Smith aseguró que él creo el termino “Bennifer”, un apodo para la pareja creado uniendo los nombres de ambos actores.

En una entrevista con Diane Sawyer, la pareja confirmó su compromiso que empezó con una propuesta tradicional que ocurrió en Boston. López aseguró en esa entrevista que “por primera vez en mi vida, lloré demasiadas lagrimas de felicidad”, describiendo al actor como “brillantemente inteligente, amoroso, encantador, afectuoso”.

Febrero y Marzo de 2003: López y Affleck van al estreno de “Daredevil” y el actor asegura en una entrevista que la cantante lo hace mejor persona.

La pareja aparece junta en el estreno de “Daredevil”, película protagonizada por Affleck. En ella aparecía con Colin Farrell, Michael Clarke Duncan y Jennifer Garner, con quien el actor se casaría en unos años. En ese momento Garner estaba casada con Scott Foley, pero se divorciaron en Mayo de 2003.

En una entrevista con Vanity Fair, Affleck confesó que “ella me hace una mejor y más feliz persona […]. Ella es la única persona a la que conoció y me emociona la idea de [casarme]”. Además, agregó que no entendía por qué el público estaba obsesionado con su relación.

Julio y Agosto de 2003: La pareja promueve “Gigli” y los medios preguntan sobre su romance. Se estrena “Gigli” y es odiada por la crítica.

La pareja en el estreno de “Gigli” en California. Foto: Kevin Winter, Getty Images

Durante la gira de medios de la película “Gigli”, la pareja recordó que no se conocía mucho antes del rodaje de la película y en ese momento fue que se convirtieron en “muy buenos amigos”.

“Hablábamos mucho y esa era la cuestión” relató la cantante “Se sentía que teníamos buena química”, agregó la cantante, pero recordó que no podía especificar el momento en el que se enamoraron exactamente: “Nos convertimos en amigos primero, esa es la honesta verdad”, afirmó.

La película “Gigli” salió en carteleras y la crítica la calificó muy mal. “Probablemente, mi punto más bajo fue cuando salió [este filme]. Fue muy difícil”, dijo la actriz en una entrevista con HuffPost Live, según E! News.

Septiembre de 2003: La boda de Jennifer López y Ben Affleck se atrasa por la atención de los medios.

La revista People aseguró que la pareja debía casarse en una ceremonia en Santa Barbara, California. Sin embargo, “por la atención excesiva de los medios en la boda, decidimos posponer la fecha”, expresó la pareja en un comunicado. “Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debía ser el día más feliz de nuestra vida podía ser comprometido”, agregaron López y Affleck refiriéndose a todo lo que había planificado para alejar a los paparazzis de la ceremonia.

Enero de 2004: La pareja se separa oficialmente.

La pareja en el estreno de “Daredevil”. Foto: Kevin Winter, Getty Images

Después de que Affleck fuera solo a varios eventos y Jennifer López fuera vista sin su anillo de compromiso. El comunicado en el que el representante de la cantante decía a People que la pareja había roto su compromiso no fue una sorpresa para el público.

Marzo de 2004: Se estrena “Jersey Girl” en el cine.

Aunque no fue tan odiada como “Gigli”, la película también tuvo reseñas muy malas.

Junio de 2004: Jennifer López y Marc Anthony se casan en Los Ángeles.

Jennifer López y Marc Anthony en la fiesta de Vanity Fair de los Premios Óscar 2006. Foto: Mark Mainz, Getty Images

La ceremonia ocurrió en Beverly Hills y no tuvo mucho invitados. La cantante tuvo gemelos con Marc Anthony en febrero de 2008. La pareja se separó oficialmente en 2011.

Junio de 2005: Ben Affleck y Jennifer Garner se casan en las Islas Turcos y Caicos.

Ben Affleck y Jennifer Garner en los Critics’ Choice Movie Award 2011. Foto: Christopher Polk, Getty Images

La pareja se casó en una pequeña ceremonia y tuvieron tres hijos: Violet, en diciembre de 2005; Seraphina, en enero de 2009; y Samuel, en febrero de 2012. En junio de 2015, la pareja confirmó su separación después de una década juntos.

Mayo de 2010: López admite en “The Graham Norton Show” que la relación con Affleck sufrió por la atención de los medios.

“Amaba a Ben, él era un tipo genial; pero fue mucho para ambos ser acosados [por los medios] por dos años seguidos” afirmó López. “Pienso que nuestra relación sufrió por eso. No fue la única razón […], pero jugó una parte importante de la dinámica de nuestra relación”, agregó.

Enero de 2013: Jennifer López asegura que Ben Affleck y ella se comunican constantemente por correo electrónico.

En el show “Katie”, aseguró que no era extraño encontrarse con sus exes en fiestas o premios. Aseguró que se mantenía en contacto con Affleck a través de “email”. Añadió que estaba muy feliz del éxito de “Argo”, la película dirigida por el actor.

Noviembre de 2014: Jennifer habla en su libro “True Love” de sus romances.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Cine de Sundance 2003. Foto: Frazer Harrison, Getty Images

En su memoria, según Page Six, la cantante escribió que ella aseguraba que fue primer corazón roto real. “Ben y yo nos separamos en un momento en el que pensé que estaríamos juntos para toda la vida […]. Se sintió como si me quitaran el corazón del pecho”.

Confirmó que Marc Anthony regresó a su vida, tes días después de que debía estar en el altar diciendo el “sí acepto” a otro hombre. “Busque consuelo en otra persona”, confesó.

Marzo de 2016: Jennifer López dice que Affleck y ella sentían “genuino amor” uno por el otro.

En una entrevista con Jess Cagle, López contó que “Nos tocó estar juntos cuando nacieron los tabloides y fue demasiada presión”. Añadió que “había genuino amor entre ambos”.

Enero de 2019: La actriz asegura que la atención de los tabloides rompió su relación con Affleck.

En su documental “The Ride”, la cantante de “On the Floor” expresó que “pienso que [la atención de los tabloides] contribuyó con el fin de su relación y el amor que teníamos. Hubo muchos prejuicios, presión, escrutinio y opiniones, y fue muy difícil de llevar”.

Febrero de 2020: Affleck opina que López tuvo que estar nominada a los Premios Óscar por “Hustlers”.

“Ella debió estar nominada. Fue lo mejor”, aseguró el actor en una entrevista con el New York Times, según la reportera Brooks Barnes comentó en un hilo de Twitter sobre las partes que no entraron en la entrevista. “Habló periódicamente con ella y la respeto mucho”, fue otra de las frases que no entraron en el reportaje.

Enero de 2021: Ben Affleck aseguró que la gente decía muchas cosas sexistas y racista cuando están juntos y el actor termina su relación con Ana de Armas.

En un podcast de The Hollywood Reporter, Affleck dijo que la gente fue muy mala con López cuando salían. “Eran sexistas y racistas. Escribían m*****s feas y viciosas sobre ella en modos que si lo escribieras ahora, serías despedido”. Aseguró que hoy en día, ella es más respeta por sus logros.

Por este tiempo, el actor terminó su relación con Ana de Armas, a quien conoció en el rodaje de “Deep Water” en 2019. Estuvieron saliendo oficialmente desde abril de 2020.

Abril de 2021: Jennifer López termina su relación con Alex Rodríguez después de cuatro años juntos y se le ve nuevamente juntos por primera vez a la pareja nuevamente.

WASHINGTON, DC – JANUARY 20: Jennifer Lopez y Alex Rodriguez en la ceremonia de toma de posesión del presidente Joe Biden. Foto: Alex Wong, Getty Images

La separación del beisbolista y la cantante fue confirmada por TMZ y E! News. Una fuente aseguró a People que este rompimiento tenía “ya se veía venir desde hace tiempo”. En un comunicado en el show “Today”, la pareja explicó que “nos dimos cuenta que estaremos mejor siendo amigos […] Deseamos lo mejor el uno al otro”.

Cerca de este momento, Page Six reportó que Affleck fue visto “siendo recogido por una camioneta que pertenece a López”. Sin embargo, fuentes anónimas hablaron con People y E! News para decir que los actores eran solo amigos.

Mayo-Junio: La pareja es captada por los paparazzis estando juntos.

Durante este tiempo, López y Affleck fueron fotografiados juntos varías veces en Montana, Miami y California.

Varias fuentes aseguraron a distintos medios como People y E! News que la pareja tenía una conexión muy fuerte y que Jennifer estaba feliz”. Para junio de 2021, Page Six publicó fotos y video en los que se veía a las estrellas besándose y y estando muy juntos.

Julio 2021: Jennifer López confirma en un post de Instagram que volvió con Ben Affleck.

En una publicación de Instagram de celebración de sus 52 años, la cantante subió una series de fotos en redes sociales y en una de ellas aparece besando a Affleck, confirmando el regreso de la pareja.

Septiembre 2021: La pareja hace su primera aparición pública en el Festival de Cine de Venecia.

López acompañó a Affleck al estreno de “The Last Duel” en el Festival de Cine de Venecia. Esta era su primera aparición juntos desde hace 18 años.

Abril 2022: Se ve a Jennifer López con un nuevo anillo y se confirma su segundo compromiso con Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

En una publicación en redes sociales, la cantante aseguró que tenía un mensaje “muy especial” que compartir en su boletín de noticias personales. En él, subió un clip de 13 segundos en el que observa un anillo de diamante verde, mientras llora. Una fuente confirmó a People que la pareja oficialmente se había comprometido nuevamente.

