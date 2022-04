Las dos últimas mujeres inmigrantes detenidas en Adelanto suplican por su liberación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una filipina y una alemana son las dos últimas mujeres detenidas en las instalaciones del Centro de Detención del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en Adelanto.

Este centro de detención se ha ido quedando semi vacío luego de una orden de un juez federal que obligó en el 2020, a liberar a los inmigrantes detenidos debido a la pandemia de covid-19.

Ese mismo año, la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos entablaron una demanda colectiva contra ICE y el grupo GEO que administra Adelanto, a nombre de 10 detenidos, por no tomar las medidas de protección contra covid-19, y el uso de químicos tóxicos.

Esta demanda propició la orden del juez para reducir dramáticamente la población de Adelanto a niveles que permitieran la distancia social.

Apenas esta semana fue liberada la última inmigrante mexicana, Laura Gálvez, quien permaneció 5 años bajo custodia en Adelanto, tras haber sido transferida por ICE de una prisión estatal de California, donde permaneció 5 años recluida por un pleito.

“Estos años han sido muy difíciles. Sufro de alta presión”, dijo Laura de 52 años, quien es una inmigrante de Zacatecas, México.

Quedan muy pocos inmigrantes detenidos en Adelanto. (Getty Images)

La inmigrante alemana Jacqueline Van Bezooyen y la inmigrante filipina, Ligaya Jensen, son las dos únicas mujeres que quedan en el Centro de Detención de Adelanto.

Ellas han visto cómo poco a poco han ido saliendo en libertad las amigas que hicieron en detención.

“Ha sido muy doloroso emocionalmente. Lloro todas las noches”, dice Ligaya, quien lleva 3 años con 4 meses detenida en Adelanto.

“Le he escrito al presidente Biden, al gobernador Gavin Newsom, a la senadora Dianne Feinstein, al senador Alex Padilla y al procurador de California Bonta pidiéndoles su ayuda para recuperar mi libertad. No he tenido respuesta. Solo el procurador me contestó para decirme que no me podía ayudar porque mi caso es un asunto federal”.

Ligaya tiene 46 años, y es madre de dos hijos de 24 y 19 años. Vivía en la ciudad de Stockton al norte de California, y trabajaba como entrenadora en un gimnasio, cuando cayó en prisión.

“Mis hijos tenían 14 y 9 años cuando me detuvieron. Pasé 4 años y dos meses en una prisión de California. Cuando cumplí mi sentencia, me trajeron a Adelanto”, dice en entrevista con La Opinión.

Platica que ha vivido en Estados Unidos desde 1996. “Yo era residente permanente. En 2014 fui sentenciada a prisión por una falta que cometí; y en 2018, al salir libre, el ICE me arrestó. Me quieren deportar a Filipinas, pero yo ya no tengo a nadie allá. Mi familia entera está aquí”.

Dice que la carta que sus hijos entregaron a la corte, apoyando su liberación y exponiendo el tremendo daño que les causarían si los separan de su madre, no fue tomada en cuenta. “ICE solo quiere sacarnos del país”.

Entre lágrimas, Ligaya dice que se siente desesperada. “No tengo abogado ni nadie que me ayudé a salir de este lugar. Cometí una falta, pero ya cumplí mi sentencia. No nos puede condenar toda una vida por un error”.

Dice que ella solo pide una oportunidad. “Los inmigrantes que hemos cometido una sola falta, merecemos una sola oportunidad de quedarnos en este país con nuestras familias. No merecemos la deportación. Esto que nos quieren hacer no es correcto”.

Temen que el Centro de Detención de Adelanto siga operando. (Getty Images)

Ligaya, quien se asume como una mujer lesbiana, dice que su mayor sueño es reunirse con sus hijos a quienes no ha visto por 8 años.

“Ellos están muy molestos con el sistema de justicia de este país”.

Después de estar detenida 4 años en la Prisión Estatal de Folsom en el norte de California, Jacqueline Van Bezooyen de 56 años, fue transferida al Centro de Detención de ICE en Adelanto ,donde ya lleva dos años y medio.

Al momento de su arresto vivía en el condado de Mendocino, era propietaria de un negocio de cuidado de niños, y es madre de tres hijos adultos.

“Me siento muy frustrada de llevar tantos años encerrada por un error que cometí”.

En Adelanto, sus problemas de salud se han complicado a causa de la diabetes que sufre, y porque no recibe los medicamentos que necesita. “También sufro de ansiedad”.

Lo que más desea es reunirse con sus hijos y nietos. “Todo lo que pido es una oportunidad. Es una pesadilla vivir dentro de Adelanto, sin saber qué va a pasar con nosotros”.

Jacqueline llegó a Estados Unidos en 1967 cuando era una niña, y el único idioma que conoce es el inglés. Deportarla a Alemania, es enviarla a un mundo que no conoce y cuya lengua no habla, dice.

El Centro de Detención de Adelanto fue objeto de varias demandas durante la pandemia. (Photo by John Moore/Getty Images)

El Centro de Detención de Adelanto ha operado desde 2011, es administrado por el grupo privado GEO, y tiene una historia bien documentada de abuso y represalias. Empezó con una capacidad para 975 inmigrantes, pero se amplió para recluir hasta 2,690.

Una líder que aboga por los detenidos en Adelanto, que pidió no ser identificada por temor a represalias contra los inmigrantes que defiende, dice que actualmente quedan poco menos de 30 detenidos en Adelanto. En la Desert View Annex de ICE que está al lado de Adelanto, hay alrededor de 275.

“En este momento Adelanto está perdiendo mucho dinero por la baja capacidad de inmigrantes bajo custodia que tiene, y por la orden de la corte que no les permite recibir más”.

Sin embargo, descartó que el Centro de Detención de Adelanto vaya a cerrar. “Por el contrario, durante la pandemia, aprovecharon para ampliar su capacidad, pero de eso a que vayan a cerrarlo, no veo que eso ocurra en lo absoluto. En cuestión de días, pueden recibir hasta 1,000 nuevos inmigrantes”.