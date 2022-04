VIDEO: Yordi Rosado no siente nada de culpa por la entrevista a Luis De Llano.

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En un encuentro con los medios en el que se le entregaba a Yordi Rosado un reconocimiento por su labor como entrevistador, el conductor aseguró que no sentía pena por su entrevista a Luis de Llano, en la que hablan de su relación con Sasha Sokol y que hizo que la cantante lo denunciara al productor por abuso sexual.

“Mi trabajo es preguntar, mi trabajo, como el de ustedes, es informar”, aseguró el conductor. Aseguró que no era responsable de lo que sus invitados cuenten. “Sería pues exactamente lo mismo, que si te preguntara, si has sentido remordimiento o no. Es como parte del trabajo”, opinó.

Aseguró que le encantaría hablar con Sasha Sokol: “Para poder escuchar todo su punto de vista y lo que ella ha vivido”.

La actriz anunció este abril de 2022 que tomará acciones legales sobre el abuso que vivió con De Llano cuando ella tenía 14 años y el 39. Esto después de hablar sobre el tema en redes sociales, comentando “Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral”, en un tuit.

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.



Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.

Nos vemos en los tribunales.

Luis de Llano ofreció una disculpa a Sasha Sokol por hacer pública la relación entre los dos. "En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral", aseguró el productor.

Yordi Rosado confirmó que a pesar de la controversia, no bajara el video de la entrevista pues él es un “medio” para compartir las historias de los artistas.

