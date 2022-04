Sahsa Sokol tomará acciones legales contra el productor Luis de Llano: “Nos vemos en los tribunales”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz y cantante mexicana Sasha Sokol tomará acciones legales sobre el abuso que vivió con Luis de Llano Macedo cuando ella tenía 14 años y el 39.

“Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales“, fue el mensaje con el que la cantante dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales las acciones que tomará contra el productor Luis de Llano.

Sokol volvió a tocar el caso, a casi un mes de denunciarlo en redes sociales, y esta vez aseguró que sus padres no estaban enterados de la relación cuando comenzó, sino dos años después.

“Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, (las personas que no pueden ver lo que no ven), simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario”, escribió.

LUIS de YA NO



Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo.



Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

También comentó que su madre pensó en demandar al productor, sin embargo, los abogados la disuadieron.

“Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero”, compartió.

Y aseguró que siendo menor de edad existe una confusión de admiración y confianza que Luis de Llano aprovechó para abusar de ella.

“Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, NO se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo”, dijo.

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.



Nos vemos en los tribunales. pic.twitter.com/ryrLFa2TNw — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

La ex Timbiriche dio a conocer por primera vez del abuso que vivió por parte del productor, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad”, aseguró en esa ocasión.

Aunque guardó silencio, el productor fijó su posición sobre la denuncia a través de un comunicado, en el que negó haber cometido delito alguno.

“Ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”, aseguró.

