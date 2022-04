Aficionado que sufrió una lesión en el ojo por defender a su hijo durante los hechos violentos del Querétaro vs. Atlas ya quiere regresar al estadio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El 5 de marzo pasado se vivió un hecho terrible que marcó al fútbol mexicano: la violencia se desató en el Estadio Corregidora, cuando se enfrentaron los hinchas del Querétaro a los del Atlas y la trifulca llegó a tal grado que pasó de la tribuna a la cancha y dejó 26 lesionados. Uno de ellos fue Juan Manuel Rosas, quien recibió un golpe que le dejó secuelas.

En medio del caos de ese día, Juan Manuel intentó proteger a su hijo de la turba rojinegra, pero en el intento recibió un golpe que lo noqueó, lo mandó al hospital y ocasionó que perdiera la vista de un ojo.

“No puedo ver nada del lado izquierdo, me hicieron la reconstrucción del ojo, la herida está por detrás del ojo. Lo que hizo el doctor fue reconstruir y según vaya evolucionando, esperando que no haya complicaciones, van a seguir las cirugías, todavía falta mucho. No sabemos cuánto falte y dependerá de los avances que vayamos teniendo”, declaró el seguidor de Gallos Blancos en entrevista para ESPN.

Pese al terrible momento que vivió, Rosas justificó a la afición de Querétaro y dijo que solo fue un episodio desafortunado, por lo que no tiene miedo de volver, aunque para ello tendrá que esperar a que termine el veto de un año que la Liga MX le impuso a la institución queretana como sanción.

“Sí, primeramente voy a regresar al estadio. No tengo miedo. Ese día todo se salió de control, pero en realidad la gente de Querétaro es noble, trabajadora, buena gente, por unos pocos estamos perdiendo muchos”, acotó.

Pese a estar luchando por recuperar la vista del ojo izquierdo…



Juan Manuel Rosas SÍ quiere volver al estadio para apoyar a los Gallos Blancos



El aficionado salió afectado en la riña entre seguidores de Querétaro y Atlas en La Corregidora

Sin embargo, quien no está de acuerdo con su regreso a las gradas es su esposa, quien a veces no puede descansar por las noches, debido al recuerdo de todo lo que sucedió esa noche durante el partido de los Gallos Blancos contra los Rojinegros: “Me espanta el sueño y a veces no puedo dormir, me llega la angustia de lo vivido”, aseguró durante la misma entrevista, poniendo énfasis en que los agresores no respetaban a mujeres, niños ni a personas de la tercera edad.

Don Juan Manuel Rosas Lepe continúa con su recuperación después de la cirugía de su ojo izquierdo, consecuencia del 5M aún sin poder retomar su labor de taxista.

🏟️⚽🐓

💳 Banamex 5256 7833 6823 4291 pic.twitter.com/QHNwhGTUER — La Tribuna del Gallo (@dla_tribuna) April 6, 2022

