Como en Querétaro: Aficionados nigerianos invadieron el campo y lanzaron botellas tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 (Videos)

Una locura total se vivió este martes en el Estadio Nacional de Abuja luego que los fanáticos de la selección de Nigeria invadieran el campo de juego, luego que su país quedara eliminado del Mundial de Qatar 2022 tras empatar a un gol contra el combinado de Ghana.

Según los primeros reportes de lo ocurrido, los futbolistas de ambas naciones tuvieron que ser retirados de la cancha con protección de los organismos de seguridad, ante la conducta violenta que mostraron los fanáticos.

Nigerian fans stormed the pitch and started throwing objects down the tunnel after their country didn't qualify for the World Cup. pic.twitter.com/Scb6uXAuLR — ESPN FC (@ESPNFC) March 29, 2022

En los videos que circularon en redes sociales se aprecia claramente como los aficionados rompieron las butacas del estadio y las lanzaron hacia el campo. También arrojaron bombas de humo y botellas de vidrio.

Los policías que habían dispuesto para la seguridad del encuentro no fueron suficientes para controlar la turba enfurecida que protestó por no clasificación de los nigerianos a la Copa del Mundo.

Hasta el momento se desconoce si durante la gresca resultaron personas heridas, aunque por el nivel de violencia se sospecha que sí. Tampoco se sabe si hay aficionados detenidos por la situación.

Los hechos que se registraron en el Estadio Nacional de Abuja recuerdan los lamentables sucesos que se cometieron en el Estadio La Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas de la Liga MX. Angry Nigeria fans invaded the pitch and chased the players away after Nigeria lost to Ghana in Abuja and failed to qualify for the FIFA 2022 World Cup in Qatar. #WCQ #NigeriaGhana pic.twitter.com/GDW2WSsBj6— Global Watch Football (@gwf_official) March 29, 2022

