Eduin Caz muestra las lesiones que le hicieron sus fanáticos y asegura que no volverá a bajar del escenario

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de difundirse un video en el que supuestamente aparece desairando a una fanática en plena presentación. Sin embargo, el cantante no se quedó callado y recurrió a sus rede sociales para aclarar que su reacción se debió a una serie de lesiones que sufrió.

Tras el escándalo generado el pasado fin de semana, en el que aseguraron había sido grosero con sus fanáticos, Eduin Caz realizó una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram para explicar qué fue lo que realmente sucedió.

De acuerdo con el intérprete de éxitos como “Ya supérame” y “El tóxico”, el problema inició cuando desobedeció las instrucciones de su equipo de seguridad y bajó del escenario para convivir con los fanáticos que acudieron a una de sus presentaciones en el Payne Arena de Texas, en Estados Unidos, en donde sufrió dos lesiones, una en el cuello y otra en el dedo de su mano.

Y es que, en el intento de cumplir el sueño a uno de sus fanáticos, se acercó a él pasa saludarlo, pero este lo lastimó con un anillo que traía.

“Se subió un camarada, y me dice: ‘Cumplí el sueño’ y me saluda, yo trato de ser buena onda y pongo la mano, pero yo que voy a saber que me iba a pegar recio, no sé si traía un anillo y hace rato traía el dedo todo lleno de sangre molida, pero yo me tomé una foto con él, al final de cuentas esta chido ser el ídolo de alguien, yo cumplo”, explicó Eduin Caz.

A pesar de que del cantante decidió continuar con el show, ocurrió un segundo encuentro violento con otra fan que le llevó flores, a quien agradeció bajándose nuevamente del escenario para hacerle pasar un buen rato pues había pagado un boleto, pero esta vez fue lastimado en el cuello.

Y aunque asegura que el incidente no pasó a mayores, este momento fue captado por los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando que tacharan al artista de grosero.

Esto fue lo que le pasó a Eduin Caz en el concierto pic.twitter.com/LapX4M5ojB — Lo + viral (@VideosVirales69) April 11, 2022

“Una muchacha que tenía unos 3-4 ramos de flores para regalarme, me bajé porque soy gente como ustedes y me gusta que se la pasen bien. Entonces me quité. ¿Por qué me tiene que estar apretando? Todos tenemos este nerviecito en el cuello y duele, entonces me molestó, entonces le digo: ‘suéltame pues aquí estoy para la foto’ y más me apretaba“, narró el intérprete de regional mexicano.

Finalmente pidió a los fanáticos que asistirían al siguiente concierto fanáticos pasarla bien y disfrutar la noche: “nosotros vamos con la mejor actitud para todos ustedes de que se la pasen bien”.

Y advirtió que tras la serie de incidentes, decidió acatar las órdenes y ya no bajará del escenario para convivir con sus admiradores.

“Y si no me bajo del escenario discúlpenme, no es mi intención, pero yo recibo órdenes y tengo que aprender a entenderlos también”, puntualizó.

