La reina Isabel II revela que quedó “muy cansada y agotada” tras haberse contagiado de COVID

La reina Isabel II se sintió “exhausta” después de haberse contagiado de COVID-19 en febrero, reveló durante una videoconferencia con personal sanitario la monarca británica, que cumplirá dentro de poco 96 años. Cuando Isabel II dio positivo por COVID-19 manifestó, según el palacio de Buckingham, “síntomas leves”.

El virus deja “muy cansado y exhausto, ¿es así, no?”, preguntó la reina a Asef Hussain, un paciente que tuvo el COVID-19, y a su esposa Shamina, durante la inauguración virtual de una unidad de cuidados médicos que lleva su nombre en el Royal London Hospital de la capital británica. “Esta pandemia es horrorosa”, agregó Isabel II.

"[Covid] does leave one very tired and exhausted, doesn't it, this horrible pandemic."

Queen Elizabeth II, who had Covid in February, talked via video to patients and medical workers at a hospital event pic.twitter.com/GQv8SX48DS

