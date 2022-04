Nina Simone, la mujer que con su voz dejó su huella en el soul

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Eunice Kathleen Waymon, mejor conocida como Nina Simone, nació en Tryon, Carolina del Norte, el 21 de febrero de 1933. Su madre, Mary Kate Waymon, era una ministra metodista, y su padre, John Divine Waymon, era un predicador.

Eunice comenzó a tocar piano desde muy pequeña, mientras su madre trabajaba como empleada doméstica, sus empleadores escucharon tocar a Eunice e hicieron arreglos para que estudiara con la pianista Muriel Mazzanovich, quien le enseñó los clásicos, centrándose en Bach, Beethoven, Brahms, Chopin y Schubert.

Después de graduarse como la mejor de su clase en la escuela secundaria, Eunice recibió una beca para estudiar en la Juilliard School of Music en la ciudad de Nueva York, solicitó inscribirse en el Curtis Institute of Music en Filadelfia. Sin embargo, se le negó la admisión en el Instituto Curtis en circunstancias misteriosas, a pesar de lo que se dijo que fue una audición estelar; ella insistiría en que su raza fue la razón clave por la que fue rechazada.

Decidida a mantenerse como música, Eunice solicitó un trabajo tocando el piano en Midtown Bar & Grill en Atlantic City, Nueva Jersey en 1954. Allí le dijeron que tendría que cantar, además de tocar estándares de jazz y éxitos del día. Si bien no tenía experiencia como vocalista, Eunice lo fingió lo suficientemente bien como para conseguir el trabajo, y adoptó el nombre artístico de Nina Simone.

Nina de un nombre cariñoso que usaba su novio, y Simone de la estrella de cine francesa Simone Signoret.

En unos pocos años, Simone era cabeza de cartel en los clubes nocturnos de toda la costa este, y en 1957 llamó la atención de Syd Nathan, el propietario del influyente sello de blues y country King Records, quién le ofreció un contrato.

En 1958 disfrutó de un gran éxito con su interpretación de “I Loves You Porgy” de Porgy and Bess. Un año después, firmó un nuevo contrato con Colpix Records.

Su segundo álbum para Colpix fue el primero de muchas grabaciones en vivo que lanzaría, Nina Simone en Town Hall. Sus grabaciones de “Trouble in Mind” y “Nobody Knows You When You’re Down and Out” ingresaron a las listas pop como sencillos.

En 1964, Simone dejó Colpix para firmar un nuevo contrato con Philips, y el movimiento coincidió con un cambio en los temas de su música. Aunque siempre consciente de la lucha en curso por los derechos civiles, a menudo evitaba los mensajes políticos explícitos en su material. Pero a medida que la lucha por la igualdad racial se convirtió en un tema más apremiante en Estados Unidos, Simone comenzó a abordar temas de justicia social en su música, escribiendo canciones como “Mississippi Goddam”, “Four Women” y “Young, Gifted and Black”.

En 1967, después de grabar siete álbumes para Philips, Simone llegó a un nuevo acuerdo con RCA Records.

Simone concentró sus energías en su carrera europea cuando dejó los Estados Unidos en 1970, instalándose inicialmente en Barbados y divorciándose de su esposo y manager.

En 1974, Simone lanzó su último álbum para RCA, It Is Finished, y pasó los siguientes años viajando por el mundo y tocando en conciertos ocasionales; no volvería a los estudios de grabación hasta 1978, cuando grabó el álbum Baltimore en un estudio de Bélgica. Pasarían otros cuatro años hasta que Simone volviera a grabar, grabando Fodder on My Wings para un sello suizo en 1982.

En 1995, Simone apareció en las noticias después de que disparó un arma contra uno de sus vecinos durante una discusión; le diagnosticaron trastorno bipolar, que se decía que era la causa de varios episodios de comportamiento errático en sus últimos años.

Simone continuó actuando en vivo en Europa y Estados Unidos hasta el verano de 2002, cuando se descubrió que tenía cáncer de mama. La batalla de Simone contra la enfermedad llegó a su fin el 21 de abril de 2003 en Carry-le-Rouet, Francia.

Solo unos días antes, Simone había recibido un título honorífico del Instituto Curtis de Filadelfia, la misma escuela que la había rechazado en 1953.

Seguir leyendo: