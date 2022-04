Yanet García, la “Chica del Clima” mexicana, muestra todas sus curvas con un ceñido enterizo negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García ha ganado popularidad dentro de las redes sociales por su voluptuosa retaguardia que deja a todos boquiabiertos. Pero en esta ocasión, no apareció luciendo sus diminutos bikinis y arriesgados conjuntos de lencería de encajes y transparencias para promocionar su página de OnlyFans, contrario a ello, cubrió todo su cuerpo con una prenda que se ajustó a la perfección en sus curvas.

Aunque saltó a la fama como la “Chica del clima” dentro del programa ‘Hoy’, también se ha convertido en una de las famosas más bellas de Instagram, en donde continuamente comparte acaloradas imágenes que dejan a la vista la escultural silueta que ha logrado gracias a la disciplina en el gimnasio y un estilo de vida saludable.

Este fue el caso de una de sus más recientes publicaciones, en donde volvió a lucir toda su sensualidad con sus más de 14 millones y medio de seguidores, ante quienes posó con un enterizo negro completamente ajustado a sus curvas.

Y es que, en esta ocasión, la modelo mexicana de 31 años se dejó ver de perfil a la cámara mientras toma el sol frente a la ventana del lujoso departamento que habita en la ciudad de los rascacielos, Nueva York, desde donde presumió la escultural silueta que posee.

Como ya es costumbre, la sensual fotografía terminó por causar revuelo, pues en tan solo unas cuantas horas se posicionó como una de las imágenes favoritas de sus fanáticos, quienes la calificaron con más de 130 mil reacciones en forma de corazón, además de mensajes de admiración.

Con esta sexy fotografía Yanet García regresó a sus orígenes, cuando disfrutaba compartir sus rutinas de ejercicio para tonificar ciertas partes del cuerpo, en donde las rutinas favoritas de sus espectadores eran aquellas en las que mostraba los ejercicios para glúteos que realiza. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por supuesto, los videos en que también presumía su certificación como Health Coach, se convertían en los más ovacionados por sus fanáticos debido a los ajustados conjuntos deportivos que llevaba puestos y que sin duda eran garantía de éxito en sus publicaciones llegando a generar millones de reproducciones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

