“La Chica del Clima”, Yanet García, modela traje de baño de red que expuso sus curvas perfectas

Este fin de semana Yanet García volvió a subir la temperatura posando con una atrevida prenda que dejó muy poco a la imaginación, en esta ocasión, modeló un atrevido traje de baño con el que su escultural silueta fue expuesta.

Las reveladoras sesiones fotográficas que continuamente protagoniza la ex conductora de televisión conocida como la “Chica del Clima” son realizadas especialmente para sus verdaderos fanáticos, quienes podrán disfrutar de todo el contenido exclusivo si se suscriben a la plataforma OnlyFans.

La imagen publicada a través de su perfil oficial de Instagram, reveló las torneadas curvas que la nacida en Monterrey, Nuevo León, ha logrado gracias a su disciplina y entrega en el mundo fitness en donde ganó gran popularidad antes de convertirse en toda una celebridad de las redes sociales.

Posando junto a la piscina y con el mar a sus espaldas, mientras viste un traje de baño de red color verde, la también actriz de 31 años dejó sin aliento a cerca de 100 mil admiradores que calificaron la postal con un corazón rojo.

Además de ser una Health Coach certificada, la mexicana también está dispuesta a modelar las veces que sean necesarias con las acaloradas prendas que están a punto de mostrarlo todo, así lo confirmaron miles de seguidores de redes sociales, ante quienes compartió otra postal semanas atrás, en la que se le ve posando con el sensual bañador transparente.

En aquella ocasión, Yanet García no disfrutó de la naturaleza, pues posó ante la cámara desde una silla en la que se dejó fotografiar como pocas veces. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por supuesto, los trajes de baño se han convertido en una de las prendas que mejor sabe modelar la espectacular estrella de televisión, muestra de ello fue otro sensual conjunto rojo de red con el que dio la espalda a la cámara para mostrar su torneada retaguardia y diminuta cintura.

“En la selva, la selva poderosa“, fue la frase con la que acompañó la postal que paralizó el corazón de sus más exigentes admiradores.

Mientras que poco antes se despojó de la parte superior de su bikini para posar en topless. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

