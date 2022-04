De protagonizar el “No era penal” a terminar una carrera con calambres: Arjen Robben vivió “un infierno” al correr su primer maratón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Unos meses después de retirarse del fútbol, Arjen Robben, el exseleccionado holandés recordado por todos los mexicanos por protagonizar el “No era penal”, la jugada que terminó con la eliminación de México del Mundial de Brasil 2014, corrió su primer maratón y confesó que fue una terrible experiencia y que terminó con calambres.

El exdelantero de 38 años tomó la invitación al Maratón de Rotterdam como un reto, pero confesó que fue algo que no disfrutó, aunque adelantó que podría volver a hacerlo.

“Algunos dicen ‘eres un idiota’, pero yo sólo soy un fanático de los deportes. Me di cuenta muy rápido de que realmente no era mi día. En un momento tuve que salir a caminar porque tenía calambres, y después tienes que empezar de nuevo. Tras 30 kilómetros, ya no se disfruta, es un infierno. Piensas que nunca lo volverás a hacer, pero ya que has empezado… pero sí, tal vez lo haremos una vez más”, dijo en entrevista para NOS.

Linksbacks gek maken. Dat vond Arjen Robben leuk. 42 kilometer lang kapot gaan in Rotterdam. Dat vindt 'ie minder. pic.twitter.com/bndfkogsrs — NOS Sport (@NOSsport) April 10, 2022

Arjen Robben, quien se retiró de las canchas en junio del 2021 y que en el maratón registró un tiempo de 3:13:40, es decir, 69 minutos más que el ganador de la carrera: Abdi Nageeye ahondó en que lo rescatable fue que concluyó el reto que se había propuesto, gracias a su mentalidad ganadora y al apoyo del público.

“No fue divertido, realmente no fue divertido. Lo logré, pero eso es todo. He sufrido bastante y he ido luchando mentalmente mucho tiempo. El público te ayuda mucho. Gracias a todos. Al principio estaba preocupado por la marca, pero en cierto punto ya no piensas en ella. Entonces se trata de sobrevivir y acabar mi primer maratón. Te das cuenta de lo que algo así le hace a tu cuerpo, pero lo logré”, concluyó.

Robben, el exatacante que se despidió del fútbol con la camiseta del Groningen, pero que también jugó para el Real Madrid, Chelsea y el Bayern Múnich, corrió el maratón a un ritmo de 4:35/km.

