Demi Rose sube la temperatura en los alpes franceses al lucir sus pronunciadas curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose sabe muy bien cómo adaptarse a todos los climas, y ahora ha viajado hasta los alpes franceses; desde ahí compartió en su cuenta de Instagram espectaculares fotografías, destacando unas en las que aparece en el teleférico antes de esquiar. Para la ocasión ella optó por un ajustado atuendo de color blanco que resaltó su minicintura y su retaguardia.

La bella influencer británica también subió la temperatura al posar en un balcón, usando unos pantalones cuyos tirantes cubrieron sólo lo necesario, debido a que no llevaba blusa. Posteriormente ingresó al jacuzzi, dando así los buenos días a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

En varias de sus recientes publicaciones en esa red social Demi ha lucido ropa de la firma Christian Dior. Ya en la habitación que ocupa en un exclusivo resort la modelo se dejó ver recostada boca abajo, usando shorts cacheteros y sosteniendo un gran ramo de rosas; sobre la cama destacan tres bolsas de la marca francesa que seguramente contenían prendas que ella modelará en días próximos. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

También te puede interesar:

-Los 5 bikinis de Demi Rose que elevaron la temperatura en Instagram

-Demi Rose posa en la cama, usando un top que deja ver parte de su busto