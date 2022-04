Mujer embarazada es hallada muerta dentro de un vehículo en Houston a pocos días de dar a luz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las autoridades de Houston identificaron a una mujer hallada muerta a tiros en un vehículo, de nombre Amber Butler, de 27 años, quien estaba en los últimos días de gestación y que su hijo al no nacer no sobrevivió.

Butler fue encontrada poco después de las 9:30 de la mañana en un vehículo que estaba estacionado en Willowbend Boulevard, en las cercanías de la autopista 90, el pasado viernes.

En ese entonces, un funcionario de la policía recibió una llamada de una persona en esa zona y halló a la mujer embarazada inconsciente en el puesto del conductor en un Chevrolet Malibu de color blanco, informaron las autoridades.

“Tuvimos una llamó a las 6:55 a. m., pero aún no se ha determinado si en realidad estuvo aquí mucho más tiempo que ese período de tiempo”, dijo el detective de HPD, Philip Pak.

El automóvil fue encontrado parado en un carril principal de tránsito con el motor aún prendido.

No había pruebas de armas o municiones cerca del lugar de los hechos, dijo la policía. Asimismo, los detectives dijeron que no creían que la muerte de Butler haya sido producto de una conducción agresiva o un suicidio. Las pesquisas siguen hasta el momento.

La mujer era una estudiante universitaria y madre de un niño de cinco años de edad, que esperaba ansiosa el nacimiento de su otro hijo.

Sus familiares y amigos habían planeado un baby shower para ella, que se suponía se llevaría a cabo el fin de semana.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con la División de Homicidios de HPD al 713-308-3600 o hablar de forma anónima con Crime Stoppers al 713-222-TIPS. Our homicide detectives are en route to the 3600 block of Willowbend Blvd near Hwy 90.



Preliminary information: About 9:35 am, a female was found fatally shot inside a vehicle parked in a moving lane of traffic. No other info is known at this time.#hounews pic.twitter.com/aQRYLJ5N90— Houston Police (@houstonpolice) April 8, 2022

Lea también: