Myrka Dellanos divide al público de ‘La Mesa Caliente’ con sus opiniones de política

El talk show de Telemundo “La Mesa Caliente” tiene poco tiempo al aire pero ya ha dado mucho de que hablar. No solo las presentadores del programa emiten sus opiniones pero si no también el público que sintoniza el show cada tarde. Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Alix Aspe y Verónica Bastos debaten los temas más importantes de la actualidad sea de política o del entretenimiento.

En esta época, donde la política se ha vuelto sumamente divisiva, Myrka es una de las personalidades que no ha tenido temor de expresar sus opiniones abiertamente. Aunque la conductora de televisión no ha hablado en el programa abiertamente sobre el partido político que apoya, sus opiniones y argumentos van por la misma línea de las que típicamente son relaciones con los Republicanos y conservadores.

Es por eso que en las redes sociales, las opiniones emitidas por Myrka han dado mucho de que hablar y han dividido al público que ve el programa de Telemundo.

Hay televidentes que apoyan los pensamientos de la que fuera conductora de “Primer Impacto” y así se expresan en el Instagram del show:

“Un programa muy bueno y entretenido. Myrka es increíblemente inteligente y linda y con mucho corazón!”, escribió un fan.

“Casi siempre estoy de acuerdo con Mirka [sic] en todo”, publicó un seguidor.

“Myrka I am a fan! You have the more sense comments ever!” respondió otra fan en inglés diciendo que era fan de la presentadora y que era la que tenía más sentido común.

Pero así como hay quienes están de acuerdo con Myrka, también hay televidentes que no la apoyan y esto es lo que dicen:

“Myrka debe parar con sus ideas locas en TV, como que no usar máscara, como que no vacunarse. Senores la gente es influenciable, como se le ocurre. Y ahora todas las noticias sin políticas o religiosas. Por favorrrrrrrrrr”, publicó un usuario de Instagram.

“Mirka [sic] Siempre los medicos han dicho q las mascarilla es una de la herramienta mas importante para protegerse del covid 19. Mirka [sic] por favor deja de usar tanto la política en cada tema”, escribió un televidente.

“Myrka needs to go she’s annoying”, una fan sugirió escribiendo en inglés diciendo que Myrka era “irritante”.

