Myrka Dellanos defiende apasionadamente a Luis Miguel en ‘La Mesa Caliente’ y tacha de mentirosa a extrabajadora

Myrka Dellanos es una de las co-presentadoras de “La Mesa Caliente“, el nuevo talk show de debate en Telemundo. Desde su inicio, sus compañeras le han querido sacar cositas sobre su relación con Luis Miguel y ahora al fin se les hizo.

El tema expuesto sobre la mesa era alrededor de una supuesta exempleada de “El Sol de México” que asegura que al cantante no se le podía ni ver a los ojos. La influencer de redes sociales, Ana Villarin, dijo en una entrevista además dijo que para tratar con Luis Miguel, se tenía que firmar un contrato de confidencialidad, algo que le parecía de más.

“Casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí red flags. Era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal”, dijo Villarin.

A parte, Villarin contó que Luis Miguel siempre “llegaba tardísimo” y “por eso siempre empezaban tarde los conciertos”, asegurando que el cantante hacía que el equipo de trabajo se volteara a la pared para no tener contacto con él.

Las chicas de “La Mesa Caliente” dejaron que Myrka se explayara ya que conoció muy bien al intérprete de “Por Debajo de la Mesa” y su defensa fue muy apasionante.

“Me están mirando a mi, obvio lo conozco y lo conozco bien y creo que todo lo que está diciendo esta chava es completamente una mentira“, dijo Myrka. “En primer lugar, a mi me consta que trata con la gente que trabaja súper bien. Le ha pagado operaciones y ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados”.

Myrka aclaró que Villarin no trabajó directamente con Luis Miguel, si no para una empresa que “supuestamente llevó algunos de los conciertos” del cantante.

“En segundo lugar, ella dice que no lo podía mirar a los ojos — jamás he visto algo así en ningún momento“, agregó la periodista.

Además, Myrka acotó que Villarin se dedica a realizar videos en TikTok y sabe que para generar más visualizaciones de sus videos es importante usar palabras claves. Myrka asegura que usando palabras como “Luis Miguel me trata mal”, generaría noticia.

“Tercer lugar [y] lo más importante que dijo que ella tenía que firmar un ese contrato de confidencialidad y que ninguno de los artistas lo hace — ¡Mentira, todos los artistas lo hace!” continuó Myrka. “No sé como esta niña se pone a decir ese tipo de mentiras al aire“.

La que fuera presentadora de “Primer Impacto” dijo que ella también hace firmar un contrato de confidencialidad a gente que va a su casa, inclusive a las amigas de su hija Alexa Dellanos.

“Yo a ella no le creo nada, no tiene credibilidad“, terminó diciendo Myrka.

Al final acotó, “No lo diría si no fuese verdad. No me gusta hablar más de las personas que yo conozco, ni de nadie realmente. No estuviera defendiendo esta parte si no fuese cierto, a mi me consta“.

