Regreso triunfal al ring: Julio César Chávez anuncia que volverá a pelear para rendirle tributo a Ignacio Beristain

Julio César Chávez sigue rehusándose a dejar a un lado el boxeo, pues a pesar de que había prometido que su pelea contra Héctor Machito Camacho sería la última, sorprendió a todos al anunciar que volverá a ponerse los guantes para una nueva pelea.

Y es que este domingo, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, ‘La Leyenda’ anunció que el 21 de mayo tendrá una nueva pelea en donde se enfrentará al excampeón Daniel Zaragoza. La pelea será un tributo a la mítica trayectoria del entrenador Ignacio Beristaín.

El 21 de mayo se llevará a cabo un homenaje a don Nacho Beristáin en la Monumental Plaza de Toros Mexico 🥊



Julio César Chávez peleará vs Daniel Zaragoza, “Mantequillita” Nápoles (nieto de Mantequilla) se mide a Juan Manuel Márquez, entre otros 🔥



Se esperan 45 mil personas pic.twitter.com/jDYbmUje6e — Box Azteca (@BoxAzteca7) April 11, 2022

Además de la pelea de Julio César Chávez, la velada contará con otras leyendas del boxeo mexicano como lo son Juan Manuel Márquez y Humberto “La Chiquita” González.

En una entrevista concedida para DAZN News, ‘El César del Boxeo’ manifestó su agradecimiento con Don Nacho y aseguró también que se preparará de la mejor manera ya que no quiere hacer el ridículo.

“Si es un sacrificio porque me cuesta mucho trabajo boxear. Pero por eso me iré al Centro Ceremonial Otomí porque me afecta la altura de la Ciudad de México. No me quiero ahogar, no quiero hacer el ridículo, porque Zaragoza, él ya está adaptado y corre mucho, tiene condición. Pero lo que se aprende no se olvida y ahora afortunadamente me tocó hacer exhibición con alguien más viejito que yo”, dijo ‘La Leyenda’ para el mencionado medio.

El mas grande boxeador que ha dado México Julio César Chávez, volverá a calzar unos guantes en la pelea de exhibición ante otra leyenda azteca como Daniel Zaragoza en homenaje al aclamado entrenador veracruzano Ignacio Beristain el 21 de mayo en la Plaza de Toros.@Jcchavez115 pic.twitter.com/iLTWZzwy5k — Lic Juan Carlos Soberanes (@LicSoberanes) April 12, 2022

Por otra parte, Don Nacho Beristaín se mostró feliz y honrado porque se le está reconociendo su trabajo y catalogó de increíble el hecho de que Julio César Chávez aceptara encabezar la cartelera. El mejor boxeador y probablemente el mejor entrenador-manager en la historia del boxeo mexicano… pic.twitter.com/BFFgWyyvEc— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 12, 2022

