La tercera pelea entre Óscar de la Hoya y Julio César Chávez: cuando el ‘Golden Boy’ hizo de sparring al ‘Gran Campeón Mexicano’

Los dos enfrentamientos que se llevaron en los años 90′ entre Julio César Chávez y Óscar de la Hoya son recordados como los mejores choques de la historia boxística mexicana.

El 9 de febrero de 1996 el “Gran Campeón Mexicano”, que para ese entonces ya contaba con 33 años se enfrentó ante una joven promesa del deporte como lo era De la Hoya. Luego de perder ese pleito, Chávez tuvo su revancha dos años después y nuevamente perdió contra el “Golden Boy”.

Pero ambos tuvieron un tercer encuentro… ¿O se podría decir que el primero?

En conversación con Erik ‘El Terrible’ Morales para Un Round Más, De la Hoya contó que en 1990, cuando tenía 15 años, sirvió de sparring a Julio César Chávez cuando éste se preparaba para su choque contra Meldrick Taylor.

“Él se estaba preparando para Taylor y quería rapidez y quería boxear con amateurs (…) me pusieron guantes de 20 onzas porque era cabrón yo”

A diferencia de lo ocurrido seis años después, en esa oportunidad el Gran Campeón, en su mejor momento profesional y ganador de cinturones en tres categorías diferentes, derribó en el entrenamiento al adolescente Óscar, pero no le fue tan fácil:

“Yo le puse los brazos, me le planté (…) No me lastimó porque yo tengo la quijada dura, pero las piernas se me fueron. El Chávez me metió un derechazo como diciéndome ‘cálmate cabrón'”, dijo entre risas en su conversación con Terrible.

La historia cambia: Óscar de la Hoya le pasa por encima a Chávez

“Así es el boxeo. Arriba esta el rey y cuando va de bajada, aparece el nuevo”, así explica Óscar de la Hoya sus dos peleas contra Julio César Chávez, considerado por muchos el mejor boxeador por esos años.

El Golden Boy, como joven promesa era el principal candidato a destronar a un campeón en el ocaso de su trayectoria.

“Nadie me ganaba esa noche, estaba invencible (…) a veces me trato de acordar bien de la pelea, qué sucedió y qué pasó, pero no puedo, era como un sueño; muy extraño. Podía pelear 100 rounds si quería”, dijo De la Hoya sobre el primer encuentro que tuvo contra su ídolo Julio César Chávez.

