Sherlyn está lista para ser madre por segunda ocasión: “Se me antoja muchísimo”

En medio del éxito obtenido con su participación en el reality “Tu cara me suena”, Sherlyn reveló que a dos años de haber dado a luz a su hijo André, está lista para convertirse en madre por segunda ocasión. Al igual que su en su primer embarazo, la actriz lo lograría por medio de inseminación artificial y sin la necesidad de una pareja sentimental.

Fue durante una entrevista con la revista People que la histrionisa de melodramas como “Fuego en la Sangre” y “Amores verdaderos” destapó que ser madre está dentro de su lista de prioridades: “Mi plan es tener otro bebé pronto. (Lo platiqué) con mi mamá. Los niños tienen que ser más planeados”, destacó.

Sobre su futuro embarazo, Sherlyn dejó claro que el no tener una pareja sentimental actualmente no será impedimento para concretar su deseo de volver a ser madre: “Se me antoja muchísimo esto…Ya habrá tiempo para la parte del amor”.

De acuerdo a la famosa, esta etapa de su vida está enfocada en ella, su familia y por supuesto, su hijo André: “Estoy en un momento de mucho enamoramiento de la mujer que soy y de la familia que tengo y me siento en una etapa muy buena de mi vida”, añadió.

Es justo su compromiso por ser una madre presente en la vida de su pequeño a pesar de su profesión lo que la llevó a tomar medidas drásticas durante su estadía en Miami para las grabaciones del reality “Tu cara me suena”.

“Lo primero es mi hijo y no voy a poner a un proyecto antes que a él, mi mamá se vino a Miami conmigo (…) André se queda con la abuela mientras yo trabajo”, destacó. View this post on Instagram A post shared by Sherlyn Gonzalez (@sherlyny)

Para finalizar, Sherlyn habló sobre su participación en dicho reality y por qué decidió embarcarse en esta aventura: “Yo siempre he sido una mujer de retos y siento que este es un reto gigante para cualquier artista y cualquier intérprete porque no estamos acostumbrados al juicio. Estamos acostumbrados a que nos digan las cosas lindas y venir por tu propio gusto a que te digan lo que estás haciendo mal, es un trabajo muy fuerte”.

