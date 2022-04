VIDEO: Gussy Lau reaparece y lo hace con desgarradora canción ¿terminó con Ángela Aguilar?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Al parecer a Gussy Lau, supuesto novio de Ángela Aguilar, le inspiran los escándalos y malos momentos en su vida. En esta ocasión a pesar de encontrarse en medio de la polémica sobre el supuesto romance que sostiene con la hija menor de Pepe Aguilar tras sus desafortunadas declaraciones, el compositor volvió a la carga.

Tras exposición de las fotografías que lo exhibieron a él y a la llamada “Princesa del Regional Mexicano”, la cantante se fue de viaje a Europa con toda su familia, el compositor se quedó en México y al parecer tiene el corazón roto.

Aunque no han dicho que la “relación” que empezaban llegó a su fin, en el video que grabó Ángela Aguilar pidió que ya no se hablara del tema y que estaba muy triste por confiar en alguien que la traicionó, sus fans inmediatamente pensaron que señalaba a Gussy Lau, pues fue de las redes sociales del joven de donde salió el video.

Gussy Lau canta tema de desamor, será para Ángela? pic.twitter.com/NBfa5fns9m — Lo + viral (@VideosVirales69) April 13, 2022

Por su parte Gussy Lau está en el México, en donde aprovechó para usar sus redes sociales para compartir varias grabaciones en las que aparece cantando temas desgarradores y que hablan específicamente de desamor.

Esta puede ser la señalar que están dando los famosos para anunciar que ya no habrá algo más entre ellos, o que no intentarán arreglar los problemas, pues cabe recordar que Ángela se mostró muy molesta por lo que pasó con las fotografías, y cómo su imagen se vio afectada por lo mismo, a lo que ella señaló no tenía su consentimiento.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo. Supongo que es el mal de amorres. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, que dijiste adiós”, dicen algunas estrofas de la canción que al parecer será interpretada por Hijos de Barrón.

El creador de nombre René Humberlo Lau Ibarra es originario de Culiacán en Sinaloa, famosos por conseguir Latin Grammys, premios Billboard y altas visualizaciones de sus canciones en Spotify.

