Lucerito Mijares envía inesperado mensaje a Ángela Aguilar en medio del escándalo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de encontrarse inmiscuida en un escándalo, la llamada “Princesa del Regional Mexicano”, Ángela Aguilar, el mundo del espectáculo hispano le ha entregado su apoyo incondicional después de las desafortunadas filtraciones con Gussy Lau.

Pero eso no es lo único que ha llegado a los oídos de Ángela, quien también ha recibido diversas ofertas de trabajo para que pueda olvidarse un momento de este trago amargo por el que esta pasando.

Por ello una de las que sin duda debió alegrar su día fue Lucerito Mijares, quien ya ha manifestado en repetidas ocasiones sus ganas de comenzar a incursionar en el mundo de la música, llamó la atención de propios y extraños, pues lo ha hecho tan bien que la han comparado con otras jóvenes que ya van encaminadas en la materia como Mía Rubín y Ángela Aguilar.

¿#Lucero confiesa por qué no quiere plasmar su vida en bioserie? ¡Su hija Lucerito sí apoya la idea!#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/K62Ky4bH13 — De Primera Mano (@deprimeramano) April 5, 2022

En este caso, la hija de Lucero y Manuel Mijares no ha hecho grandes declaraciones al respecto y se ha dedicado a vivir su vida sin involucrarse en polémicas, al igual que las cantantes mencionadas; sin embargo, en esta ocasión tuvo que responder a las preguntas directas de la prensa rosa.

Tras comenzar a realizar apariciones en el mundo del espectáculo, con sus padres, Lucerito Mijares ha llamado la atención por su extraordinaria voz por lo que algunos ya la rivalizaron con Ángela Aguilar. Al ser cuestionada al respecto, mencionó que no se conocen y que sí le agradaría tener una colaboración con la integrante más pequeña de la Dinastía Aguilar.

“La verdad no tengo el gusto de conocerla y no sé por qué hacen tanta competencia. Me encantaría hacer algo con ella y pues a ver qué sale”, declaró con una sonrisa y la mirada de su madre postrada sobre ella.

¿Lucero alista su bioserie?

La joven de cabello rizado y sonrisa contagiosa fue entrevistada a lado de su madre a quien le cuestionaron si le interesaría hacer una bioserie, al ser una artista con años de trayectoria. En este caso, la intérprete de “Vete con ella”, Electricidad” y “Ya no” dijo no estar segura porque no tiene tantos detalles turbios y que hasta cierto punto sería aburrida.

“Yo pienso que una historia mía sería como que no tiene tantos detalles así, turbios, no hay drama y si no hay drama, o sea, qué onda. Yo confío y sé que hay historias de éxito muy buenas, entonces, las historias de éxito, o sea, cuando vemos a Rocky Balboa corriendo por las escaleras, pues nos gusta a todos, entonces se podría pensar. A ver qué va” LUCERO

También te puede interesar: