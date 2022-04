Alicia Machado vuelve a ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada por Telemundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alicia Machado ha confirmado que vuelve a “La Casa de los Famosos“, el reality show que ganó a finales del 2021. La ex Miss Universo dio a conocer la noticia en su Instagram Live explicando que ahora lo hará desde afuera y no como participante del programa.

“Voy a estar en La Casa de los Famosos — segunda temporada“, dijo Alicia quien ganó la primera temporada de la competencia. “Lo único que les puedo decir es que … arrancando el mes de mayo… yo lo dije cuando entré a La Casa de los Famosos, esto es un show que llegó para quedarse”.

Aunque Alicia no dio muchos detalles de su participación en esta segunda temporada del reality show, su presencia seguramente será del agrado de la audiencia que la coronó como la ganadora de la temporada debut.

“La Casa de los Famosos” inicia el martes 10 de mayo a las 7pm/6c en Telemundo.

Sin embargo, para Alicia Machado, haber ganado el reality show de Telemundo no fue algo sencillo en los meses siguientes. En una entrevista con “La Mesa Caliente”, la reina de belleza explicó por qué fue “complicado” ser la reina del show.

“Siempre nos preparamos para el fracaso pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito a veces puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe”, dijo Machado.

Además Machado agregó, “Yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente. Yo no lo planee y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas. Ese es mi éxito y a eso es lo que me he tenido que reflexionar… y a entender eso. Ahora para mí, no significa solo que me hayan dado la oportunidad de ganar y me gané un dinero y de seguir haciendo mi carrera artística que me encanta, si no que ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Tengo que seguir siendo buena gente“.

