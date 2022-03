Para Alicia Machado ganar ‘La Casa de los Famosos’ ha sido ‘complicado’: ‘Tengo que seguir siendo buena gente’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alicia Machado estuvo en “La Mesa Caliente“, el nuevo talk show de Telemundo, en donde indudablemente se abordó el tema de “La Casa de los Famosos“. La ex Miss Universo habló de Gaby Spanic, pero también habló de como ha sido su vida después de su gran triunfo.

“Han sido bien complicados“, dijo la reina de belleza al ser cuestionada como ha sido su vida tras el reality show. “Siempre nos preparamos para el fracaso pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito a veces puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe“.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente. Yo no lo planee y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas“, explicó Machado. “Ese es mi éxito y a eso es lo que me he tenido que reflexionar… y a entender eso. Ahora para mí, no significa solo que me hayan dado la oportunidad de ganar y me gané un dinero y de seguir haciendo mi carrera artística que me encanta, si no que ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Tengo que seguir siendo buena gente“.

Al ser cuestionada si le costaba seguir siendo buena gente agregó, “A veces te toca aislarte un poco porque sí hay mucha maldad y a veces uno no va por la vida con esa bandera. Yo, en lo personal, a veces me siento un poco cansada porque me ha tocado defenderme todos estos años que llevo de carrera. Siempre me he estado defendiendo porque mi caracter es así. Pero ahora estoy más relajada porque como ya me conocen como soy, estoy un poquito más relajada“.

Seguir leyendo

• Adamari López no descarta usar el Tinder para famosos y habla sobre su ‘amor más grande’ ahora

• Adamari López habla de su bikinazo y de cómo toma las críticas de los ‘haters’

• Myrka Dellanos busca novio y se inscribe a ‘dating app’ tipo Tinder