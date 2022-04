Hija de Bibi Gaytán hace llorar a la actriz tras publicar fotos inéditas en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, derritió el corazón de sus seguidores y de la actriz al publicar un emotivo carrusel de fotografías inéditas sobre una de las familias más queridas del mundo de la farándula.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 22 años dedicó un conmovedor mensaje al ex integrante de Timbiriche con motivo de su cumpleaños número 52.

A la distancia, Ale Capetillo recordó con emoción algunos de los momentos que reflejan la vida en matrimonio de sus padres y otros momentos familiares: “Eduardo Capetillo, la mayoría de la gente te ve como el ‘actor’, ‘cantante’ o ‘figlura pública’, y yo he tenido el privilegio de verte como ‘papá’, y la más importante, como ser humano”, escribió.

Asimismo, la joven que actualmente radica en España expresó que esta temporada que ha vivido alejada de su familia le ha hecho valorar el esfuerzo y sacrificio que el histrión ha hecho por ella: “Al estar tan lejos de ti me he vuelto mucho más sensible y despierta al ver el gran trabajo que has hecho como papá, y por eso y más te quiero agradecer. Te quiero dar las gracias por siempre poner mi felicidad y la de toda tu familia antes que la tuya”, dijo.

“Gracias por ser tú y por permitirme no solo verte como papá sino como un amigo en el que puedo contar siempre, en un artista al que puedo admirar y en un maestro al que le puedo aprender“, precisó junto a la fotografía en la que se aprecia al actor en un paseo familiar junto a Biby Gaytán.

Biby Gaytán al borde del llanto con el mensaje de su hija Ale

No pasó mucho tiempo antes de que miles de likes y comentarios inundaran la publicación, incluyendo a la esposa del actor, Biby Gaytán. Con un breve, pero contundente mensaje, la famosa dejó claro que las palabras de su hija la conmovieron. View this post on Instagram A post shared by Biby Gaytán (@bibygaytan)

“¡Mi niña preciosa! ¡Me hiciste llorar! Te amamos más allá de lo posible”, precisó la actriz de melodramas como ‘Dos mujeres, un camino’, ‘Camila’ y ‘Baila Conmigo’.

