Jaime Jarrín y Freddie Freeman son ovacionados en emotivo y triunfal día de apertura de los Dodgers en Los Ángeles

El juego de apertura número 60 en Dodger Stadium resultó uno realmente inolvidable para el más longevo y el más nuevo de los integrantes de la ilustre franquicia deportiva, y es que luego de que el cronista Jaime Jarrín recibiera tributos antes del partido contra los Cincinnati Reds, Freddie Freeman terminó siendo ovacionado por los aficionados de Los Ángeles al ayudar a los Dodgers a ganar 9-3 la noche del jueves.

Jaime Jarrín, quien previamente había dirigido un mensaje de aprecio y agradecimiento a los aficionados, fue homenajeado antes del partido a propósito de su 64to. y último juego de apertura en Los Ángeles. El cronista nacido en Ecuador, quien se retirará al concluir la campaña, hizo el lanzamiento de la primera bola teniendo como receptor a Julio Urías, el pelotero latinoamericano más destacado del actual equipo.

A lo largo de 63 años, Jarrín se dedicó a describir las hazañas de los Dodgers, y por eso es que sobre el campo aparecieron peloteros legendarios de las últimas seis décadas en las que Jarrín ha sido la voz en español del club, incluyendo Rick Monday, Fernando Valenzuela, Adrián Beltré, Nomar Garcíaparra y Adrián González.

Luego de haber sido celebrado en la ceremonia protocolaria, Jaime Jarrín subió a su cabina de transmisiones para relatar el inicio de la nueva campaña en Dodger Stadium. Y desde el primer inning los Dodgers atacaron con un rally de tres carreras que el cronista narró con su inconfundible voz.

Memorable debut de Freddie Freeman en Dodger Stadium

Freddie Freeman se estrenó con sencillo en su primer turno al bate como local en Los Ángeles y Trea Turner lo empujó a tercera con otro hit. Justin Turner produjo la primera anotación del año en Dodger Stadium con un elevadito que cayó detrás del segunda base. Max Muncy hizo el 2-0 con rola de hit al derecho y Will Smith hilvanó el quinto sencillo en fila con rola por las paradas cortas que no pudo ser fildeada para que Justin Turner hiciera el 3-0 en contra del pitcher mexicano Luis Cessa.

Walker Buehler inició en la loma por los Dodgers y se vio fuerte hasta que en la sexta entrada fuera sacudido por un jonrón del dominicano Arístides Aquino con un corredor a bordo, acercando a los Rojos. Bye bye, baseball. 💀@Aristide_Aquino pic.twitter.com/yrv2OCFYv8— Cincinnati Reds (@Reds) April 15, 2022

Eso fue todo para el as derecho (5.2 innings, 5 hits, 2 carreras, 4 ponches y 3 bases). Dejó el juego ganado, pero una entrada más tarde se le escapó el triunfo cuando Brandon Drury dio otro cuadrangular, esta vez contra David Price, para empatar 3-3.

Pero los Dodgers retomaron la ventaja en la octava entrada y todo empezó con un doble de Freeman que encendió al estadio con gritos colectivos para el exjugador de los Atlanta Braves, quien emocionado agradeció al público. "Freddie" chants at Dodger Stadium. Chills. pic.twitter.com/sAsqKPjNzu— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 15, 2022

Freeman anotó enseguida con sencillo de Trea Turner para el 4-3, y más tarde en el inning los Dodgers noquearon a Cincinnati con jonrón de tres carreras de Will Smith, cuando la pelota se fue del otro lado tras rebotar contra la barda y luego con el guante del jardinero Jake Fraley, para el 7-3. El ataque sería de seis anotaciones. Blake Treinen fue el pitcher ganador por los Dodgers (4-2), que ganaron su tercer juego seguido. WILL HE DO IT? pic.twitter.com/YOFCb5ixMM— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 15, 2022

Este viernes se jugará el segundo partido de la serie en una fecha muy especial para el equipo y para todo el béisbol, el Día Jackie Robinson. Se trata del 75 aniversario de su debut con los Dodgers, rompiendo la barrera del color en las Ligas Mayores.

