Residente responde humildemente a la defensa de Faraón Love Shady a J Balvin

El artista peruana Faraón Love Shady sacó una canción polémica en la que ataca a René Pérez “Residente” de la agrupación Calle 13, respondiendo a la “tiradera” que hizo el boricua contra J Balvin hace unas semanas. Sin embargo, Residente no se quedó callado y respondió a Faraón.

Aunque el rapero peruano no tiene mucho que ver con el problema entre Pérez y Balvin, decidió sacar su tema “RIP [R]esentido” la tarde de este 12 de abril de 2022. Cuando Faraón subió un extracto de la canción en Instagram, Residente le respondió de manera muy corta y humilde: “Eres el mejor.. Soy tu fan. Sigue metiéndole duro y escribiendo” en el publicación.

“El peor jurado de la batalla de los gallos, no seria nada si no fueras por White Lion / En el pasado dijiste que eras autista, solo para tapar tu fanatismo comunista. Sé que en el fondo también eres racista, acuérdate que Chávez también fue terrorista / Qué fue René, estás pendiente de los tipos, sacas cara por los pobres, pero vives como rico”, es parte de la canción que ya es tendencia en Youtube y que ha hecho que muchos usuarios en redes sociales creen “memes”. View this post on Instagram A post shared by Faraón love shady (@faraon_love_shady)

Este tema es una respuesta a la canción de 11 minutos que sacó Residente junto al productor Bizarrap, en la que habla sobre su problema con J Balvin que nació por un comentario que hizo el artista sobre las nominaciones a los Latin Grammy.

