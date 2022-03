Alejandro Sanz le entra a la pelea contra J Balvin y celebra la canción de Residente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de la polémica que desató el lanzamiento del nuevo tema de Residente contra el colombiano J Balvin, han sido varios los famosos que se han pronunciado al respecto, y si bien muchos han desaprobado el “ataque” al reguetonero, Alejandro Sanz no dudó en compartir su apoyo al puertorriqueño. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el cantautor español se sumó a los comentarios a favor del ex integrante de “Calle 13” y la polémica lírica de su canción, misma con la que retomó la batalla mediática que ha protagonizado junto a J Balvin.

“Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, escribió el intérprete de “Corazón Partío” por medio de su perfil, demostrando su agrado por el tema.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

Si bien su mensaje fue breve y no detalló a quién iba dirigido, este no tardó en llamar la atención de los internautas, quienes a su vez se dieron a la tarea de relacionarlo con Residente y su nuevo tema junto a Bizarrap. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Dicho apoyo hacia el puertorriqueño no sorprende al público, pues recordemos que en 2016 protagonizó un incómodo momento junto al intérprete de “Blanco” durante una de las transmisiones de “La Voz México” (programa en el que ambos eran coaches).

Todo ocurrió luego de que Alejandro Sanz cantara “Corazón partío”, J Balvin le preguntó: “¿No vino el que canta por ti?”, provocando las risas del público. Sin embargo, el español no se quedó callado y le dijo: “Parece ser que el tinte te ha traspasado el cuero cabelludo y te ha afectado un poquito. Tú, como ni siquiera cantas, no debes de tener a nadie que cante por ti“.

