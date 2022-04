VIDEO: María León revela que un accidente le provocó que su cara se desfigurara

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una de las cantantes más sensuales y talentosas de la actualidad sin duda es la mexicana María León, quien además de cantar también es actriz y modelo. Siempre se ha caracterizado por contar con una figura excepcional gracias al ejercicio y una sana alimentación, lo que ha sido parte de su vida desde que era una joven menudita y parte de la agrupación tapatía, Playa Limbo.

Esa disciplina la ha ayudado a fortalecer su cuerpo, mente y corazón, sin embargo, la hermosa cantante no ha estado exenta de accidentes durante sus rutinas de ejercicios en su carrera artística.

“Mi cuerpo, el cómo me veo, el qué tan fuerte estoy, qué tan sana estoy, que tanto he trabajado mi mente y él corazón tiene que ver con cómo me preparo para mi público y qué tipo de artista les voy a ofrecer”, de esta manera se expresó la también modelo.

Sin embargo, esa pasión y disciplina para brindarle lo mejor a su público la ha llevado en distintas ocasiones al hospital, sobre todo en la práctica del pole dance, actividad que la ha hecho mucho más fuerte, pero a la vez, la que le ha dejado un mayor número de accidentes y lesiones.

La parálisis facial que sufrió #MaríaLeón por un accidente mientras hacía pole dance#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/5bbg5AZGsl — De Primera Mano (@deprimeramano) April 14, 2022

“Me caí de cabeza, de hecho, fue de cara y el cuerpo cayó encima, fue bastante aparatoso, lo más grave es que estaba grabando una serie en ese momento y en una de las cláusulas venía que no podía hacer deportes extremos, porque ponía en riesgo los gastos de la producción” MARÍA LEÓN

“Cuando llegué al hospital, tuve que decir una mentira, que había chocado, porque cuando llegamos tenía un chipote enorme, hasta pensamos que tenía una fractura craneal, gracias a Dios, tengo la cabeza muy dura, entonces no, no se me rompió la cabeza”, señaló la guapa cantante.

Ese accidente no pasó a mayores, sin embargo, la artista reveló que si le dejó secuelas, una parálisis facial por un par de meses, lo que la alejó de su pasión y del gimnasio, afortunadamente para ella, pudo regresar después de esos dos meses y continuar con el ejercicio y su vida laboral.

