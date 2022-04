Juan Osorio por fin habló sobre el romance entre Niurka y Bobby Larios: “El cornudo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El productor Juan Osorio sorprendió a más de uno luego de finalmente romper el silencio sobre la presunta infidelidad que vivió por parte de antigua pareja, Niurka Marcos, junto a Bobby Larios. ¡Checa lo que dijo!

Durante una entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, el productor de melodramas como “El último rey” y “La Herencia” recordó cuando salió a la luz que la vedette cubana había iniciado una relación con Bobby Larios cuando todavía estaba casada con él.

Al respecto indicó que si bien en un principio todo eran rumores sin evidencia, él ya sufría los estragos, pues según su relato, en la calle le decían “cornudo”.

Asimismo, Juan Osorio indicó que la traición le dolió más debido a que él habría ayudado a que la imagen de Bobby fuera la óptima para la televisión, ya que tenía serios problemas económicos: “Él llegó a mi oficina, un chavo muy mal económicamente (…) Yo no me olvido de mis raíces y sé que yo en algún día llegué a la puerta y necesité, pues yo le abrí la puerta“, dijo.

El también escritor destapó que cuando se enteró de la noticia se sintió muy molesto y su ira no hizo más que aumentar cuando Niurka Marcos comenzó a destapar asuntos íntimos. No obstante, decidió mantenerse al margen y no emitir ningún comentario por el bien del hijo que comparte con la famosa, Emilio.

“Sientes coraje, impotencia, pero siempre, no sé por qué, siempre tuve en mi mente que yo no podía decir nada porque mi hijo iba a crecer y se iba a enterar y le iban a decir: ‘Ay, sí, pero tu padre, mira lo que dijo de tu madre'”, dijo Osorio. “Siempre me puse el candado en la boca y siempre intenté de actuar con toda la caballerosidad (…) porque es una dama”, concluyó.

