“Me ofendí”, expresó José Eduardo Derbez sobre la vez que una fan lo conoció y se decepcionó porque no estaba borracho

José Eduardo Derbez ha contado una anécdota de cuando una fan lo encontró en Acapulco y se desilusionó porque no lo vio borracho, en una entrevista con el “youtuber” Pedro Pietro. “Me dice una señora ‘me puedo tomar una foto… Ah, ¿estás sobrio, verdad? ¿No estás pedo?'”, relató.

Expresó que la actitud de la señora lo descolocó y le preguntó por qué lo decía “Es que yo siempre pensé que si algún día te encontraba, te iba a ver pedo, tomado, vomitando, ahogado, porque así eres tú”, le dijo la fanática.

Derbez le respondió a la señora que “no estoy tomando, señora; ahorita no” y que “decepcionada la mujer de no verme pedo. Y yo: ‘Le prometo que la próxima voy a estar esperándola y voy a estar pedo, a ver cuando llega usted’”. View this post on Instagram A post shared by José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92)

El hijo de Eugenio Derbez dijo que al terminar este encuentro se “murió de la risa” pero que estaba ofendido”. José Eduardo Derbez comentó que al llegar a su casa le dijo a su novia: “Sírveme un tequila, me voy a poner hasta el dedo, ya me ofendí; esta señora me vuelve a encontrar y me va a encontrar ahogado”.

