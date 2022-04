Piloto de avioneta que estuvo a punto de morir arrollado por un tren en Pacoima se reunió con oficiales del LAPD que le salvaron la vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El piloto de una avioneta que estuvo cerca de morir arrollado por un tren en Pacoima en enero de este año, tuvo un encuentro con los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que le salvaron la vida.

Una cámara corporal de un oficial mostró el dramático momento en que el piloto de la aeronave, Mark Jenkins, era sacado del avión segundos antes de que fuera destruido por un tren de Metrolink el 9 de enero de 2022.

Este sábado, 4 oficiales del LAPD de la División Foothill fueron reconocidos por aquel rescate que salvó la vida de Jenkins.

“Les dije que los amaba, gracias por salvarme la vida”, les agradeció Jenkins en el encuentro. “Cumplieron con su deber y les agradezco mucho por eso”.

La reunión se efectuó en la base del Escuadrón Cóndor, con el que Jenkins está asociado. Los oficiales del LAPD honrados tuvieron oportunidad de volar con los pilotos del escuadrón.

“Recordando ese momento, escuchando el tren y sintiendo las vibraciones a través del piso y solo escuchando el metal desmoronándose, pensé: ‘vaya, eso estuvo muy cerca. Estoy agradecido de que estemos vivos y Mark esté vivo”, dijo el oficial Christopher Aboyte.

“Es como si las estrellas se alinearan ese día. Ni siquiera se suponía que debía estar allí. Yo me encontraba de vacaciones, ese día trabajé un poco de tiempo extra. Regresaba de otra llamada, y normalmente no tomo ese camino de regreso a la estación, pero pude ver caer el avión”, recordó el sargento Joseph Cavestany.

El domingo 9 de enero, la avioneta de Jenkins tuvo una falla en el motor y cayó contra las vías del ferrocarril cerca del Aeropuerto Whiteman, en Pacoima, en una intersección localizada a menos de una milla de la oficina de la División Foothill del LAPD.

Al rememorar aquel día, Jenkins dio que no recuerda mucho sobre el accidente aéreo, pero dijo que, cuando el motor de la aeronave comenzó a fallar, solo tenía en mente no causar la muerte a nadie en tierra.

“Tuve segundos para tomar una decisión sobre qué hacer. Siempre supe que si tenía una falla en el motor y no estaba más alto que la torre, tenía que tomar una acción evasiva y aterrizar en algún lugar donde no matara a la gente, mi objetivo era aterrizar donde no mataría a nadie; me arriesgo, ellos no, y no tenía a nadie en mi camino, excepto por las vías del tren”, dijo Jenkins.

Cuando la aeronave se estrelló, los oficiales actuaron con rapidez para rescatar a Jenkins de la cabina antes de que el tren de Metrolink lo destruyera.

El grupo quedó agradecido por la reunión entre el piloto de la avioneta y sus rescatadores.

