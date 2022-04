Victoria Beckham: una mujer exitosa dentro y fuera del espectáculo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Nacida como Victoria Caroline Adams el 17 de abril de 1974 de padres Tony y Jackie, quiso ser una estrella desde los ocho años, después de ver la película “Fama”, por ello la enviaron a la Escuela de Teatro Jason en Enfield, Londres, donde estudió hasta los 17.

Un año después, la artista se mudó a Laine Arts Theatre College en Surrey, donde tomó lecciones de baile. Tres años más tarde respondió a un anuncio en la revista The Stage buscando cinco chicas que supieran cantar y bailar, fue su boleto a la fama.

El quinteto femenino Geri Halliwell, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Victoria se convirtió en “The Spice Girls”. A todas las chicas se les dieron apodos; Victoria era conocida como la ‘Posh one’ debido a la riqueza relativa de sus padres.

El primer sencillo de la banda, Wannabe, llegó directamente al número uno y, durante algunos años, capturaron la imaginación de los jóvenes de todo el mundo, lograron éxito tras éxito, batiendo récords en el proceso.

En 1997, cuando las Spice Girls estaban en la cima de su popularidad y protagonizaban su propia película Spiceworld, Victoria conoció a la estrella de fútbol David Beckham. La pareja se casó dos años después y tienen tres hijos: Brooklyn, Romeo y Cruz. Su pequeña Harper nació en el verano de 2011.

Sin embargo, todo cambió en 1998, cuando la líder de facto del grupo, Geri Halliwell, renunció. Las Spices restantes continuaron sin ella por un tiempo, pero el matrimonio, la maternidad y las carreras en solitario comenzaron a tener prioridad.

Aunque Victoria lanzó un sencillo en solitario: “Not Such An Innocent Girl” y un álbum debut homónimo en 2001, su familia fue cada vez más central en su vida. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

En 2006 creó jeans, bolsos y una popular gama de gafas de sol bajo su marca DVB. Al año siguiente, David firmó con el equipo de fútbol estadounidense LA Galaxy, y su familia July se mudó a California.

En junio de 2007, Victoria volvió a sumergirse en la escena musical cuando se reunió con sus compañeras Spice Girls para lanzar un álbum de grandes éxitos, al que siguió una gira mundial. Las chicas también unieron fuerzas nuevamente para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

En 2009, Victoria lanzó una línea de vestidos primavera-verano para su marca de moda homónima, que ha sido nombrada dos veces marca del año en los “British Fashion Awards”. La colección ha crecido con las principales celebridades que eligen usar sus diseños en la alfombra roja. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

La riqueza combinada de los Beckham se estima en más de $200 millones.

