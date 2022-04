Líder prorruso Medvedchuk, preso de Kiev, pide su canje por gente de Mariúpol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El líder prorusso Victor Medvedchuk, considerado “amigo” del presidente Vladímir Putin y actualmente preso por las autoridades de Kiev, pidió este lunes a través de un video que se le canjee por civiles y soldados ucranianos que resisten en la asediada ciudad de Mariúpol.

En el vídeo, difundido por el portal Ukrinform, el líder de la Plataforma Por la Vida se dirige a los presidentes ucraniano y ruso, Volodymyr Zelensky y Putin, para pedirles que autoricen un intercambio de prisioneros entre él y “defensores y residentes” en esa ciudad portuaria.

“Se encuentran en una ciudad bloqueada, sin acceso a corredores humanitarios seguros”, afirma el político, quien fue detenido el pasado 12 de abril, tras lo cual las autoridades ucranianas pasaron a incautarle 154 propiedades, a lo que siguió la suspensión de las actividades de su partido en el Parlamento, la Rada.

Poco después de su detención, que fue anunciada por el propio Zelensky y criticada desde el Kremlin, se anunció la opción de un intercambio de prisioneros, algo que sugirió el presidente ucraniano.

El servicio de seguridad de Ucrania ha detenido al político prorruso Victor #Medvedchuk.



SBU promete que el mismo destino aguarda a todas las figuras y agentes prorrusos de los servicios secretos rusos en #Ucrania pic.twitter.com/A6jiXOUtFE — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) April 12, 2022

La petición ahora de ese canje se produce un día después de que expirara el ultimátum dado por Moscú para rendirse a las tropas ucranianas que resisten en Mariúpol.

Se estima que unos 100.000 ciudadanos siguen atrapados en la estratégica ciudad portuaria, sin posibilidad de ser evacuados, ya que siguen cerrados los corredores humanitarios.

Fuentes policiales de la ciudad informaron este lunes que miles de civiles resisten los bombardeos de las tropas rusas refugiados en la acería Azovstal, donde presuntamente están atrincherados también unos 2.400 soldados ucranianos, los últimos defensores de Mariúpol.

Esta estratégica ciudad del litoral del mar de Azov está bajo los bombardeos rusos desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero.

Ese mismo día, con el inicio de lo que Moscú calificó de “operación militar especial” en Ucrania, se dio a la fuga Medvechuck, quien se encontraba en arresto domiciliario por orden del juez.

Al político y empresario, de 67 años, se le imputa un delito de alta traición por desvelar secretos de Estado, tener negocios en la anexionada península ucraniana de Crimea, trabajar para Rusia y tener “sólidos vínculos” con Putin.

Tras su detención, las autoridades ucranianas colgaron una foto en la red Telegram del político y oligarca, que aparecía sentado, esposado y vestido con ropa militar con una insignia con la bandera ucraniana.

En el video, ahora difundido, aparece sentado, tras una mesa, hablando a la cámara y vestido con ropa civil. Victor Medvedchuk, Putin's major ally in Ukraine and father of Putin's goddaughter, who has recently been captured by Ukraine's Security Service, appealed 🇺🇦 and 🇷🇺 Presidents to exchange him for Ukrainian defenders and civilians remaining in Mariupol pic.twitter.com/9FbftG9dB2— UkraineWorld (@ukraine_world) April 18, 2022

Lea también: