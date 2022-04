El uso de la máscara será opcional para algunas aerolíneas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ya es noticia que un juez federal de Florida ordenara terminar con el mandato que obliga a usar las máscaras en aeropuertos, aviones y cualquier otro medio de transporte público, como parte del protocolo de protección contra el Covid. Al respecto, algunas aerolíneas dejarán como una opción el uso de la máscara, es decir, que sea decisión del pasajero.

Luego del anuncio, aerolíneas como: Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines y JetBlue, lo están dejando por el momento como “opcional” y señalan que por las primeras 24 horas, las normativas pueden ser inconsistentes, pues quizá la noticia no está clara para todos.

“Dada la naturaleza inesperada de este anuncio, tenga en cuenta que los clientes, los empleados de la aerolínea y los empleados de las agencias federales -como la TSA- pueden recibir esta información en momentos diferentes” Delta Airlines

Sin embargo, ya comienzan a publicarse en las redes sociales, videos en los que se les comunica a los pasajeros que son libres de quitarse la máscara durante todo el vuelo.

Pilot announces removal of mask mandate mid flight 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/3CqC1CIJqj — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) April 19, 2022

Pareciera que la mayoría de los usuarios y empleados de aerolíneas y otros transportes públicos están satisfechos de poder “ver las caras” de la gente, sin embargo, saben que quedarán algunas personas que no se sientan confortables con el nuevo mandato y no quieran quitarse la máscara.

“Aunque nos alegramos de que esto signifique que muchos de nosotros podamos ver sus caras sonrientes, entendemos que algunos puedan tener sentimientos encontrados”, dijo un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC).

Y es seguro que algunos se sentirán muy inseguros de no portar el tapabocas que desde hace dos años ha sido obligatorio. Además, los usuarios seguirán encontrándose con ordenanzas locales que sí pueden seguir requiriendo el uso “obligatorio” de la máscara. Como este usuario de redes sociales que ha posteado una protesta en pro del uso de la máscara. But what about these poor people??? pic.twitter.com/8QWoiva3i1— Jeffrey Josephs (@JeffJoe59515189) April 19, 2022

La aerolínea Jet Blue, comunicó a través de sus redes sociales que si la tripulación o los pasajeros desean usar la máscara, ellos no se opondrán. In line with Monday’s federal court ruling and the TSA’s guidance, mask wearing will now be optional on JetBlue within the U.S. While no longer required, customers and crewmembers may continue wearing masks in our terminals and on board our aircraft. More: https://t.co/QmyTfePZMo pic.twitter.com/ZtKngrHQrN— JetBlue (@JetBlue) April 19, 2022

Por otra parte, las aerolíneas han aclarado que aquellas personas que fueron sancionadas por violar la normativa sobre el uso obligatorio del tapabocas, seguirán estando sancionadas. Por lo que no serán nuevamente admitidos en determinada aerolínea.

Las personas sancionadas por las aerolíneas, por haberse negado a usar la máscara cuando era una normativa federal, recibían multas entre los $500 a $3,000 dólares.

En principio, el mandato de la máscara para aviones, trenes y taxis, había sido ampliado por los CDC hasta el 3 de mayo. Pero debido a esta demanda interpuesta por dos mujeres de Tampa y la “Health Freedom Defense Fund”, se ha abogó por la “autonomía corporal” considerando ilegal obligar a las personas al uso de máscara y a la obligación del Covid-test.

