“Eres un mexicano, no me puedes molestar”: la riña entre Hugo Sánchez y Óscar Ruggeri en el Real Madrid

Hugo Sánchez fue uno de los más grandes futbolistas de la historia de México. El “Pentapichichi” marcó una huella en un Real Madrid lleno de estrellas. El rendimiento del mexicano lo llevó a ser uno de los líderes del club, pero su relación con Óscar Ruggeri empezó con el pie izquierdo, desde que el argentino se convirtió en uno de sus nuevos compañeros en la “Casa Blanca”.

El “Cabezón” llegó al Real Madrid luego de una brillante pasantía por equipos como Boca Juniors, River Plate y el CD Logroñés. Su llegada al conjunto merengue generó grandes expectativas, un defensor regio para un equipo lleno de figuras. El recibimiento era el primer gran obstáculo. El jugador argentino lo superó sin mayor problema, pero Hugo Sánchez fue con quien tuvo su primer roce en su primera entrada al vestuario.

“Venían de ser campeones de España cuatro años seguidos y esto es el día que me van a presentar. Abro la puerta y ahí estaban sentados todos: Butragueño, Hugo Sánchez, Schuster, Míchel, Sanchís, Gordillo e Hierro. Cuando entro busco un lugar para sentarme y paso al lado de Hugo y me dice: ‘Un sudaca más’, y yo le respondí: ‘¿Tu de donde eres? Eres un mexicano, no me puedes molestar’, así me recibió Hugo en el Real Madrid, pero después hicimos una gran relación”, explicó el argentino en una entrevista.

Estrellas podridas en el Real Madrid

Aquella plantilla merengue se cansaba de ganar y cosechar trofeos temporada tras temporada. Los éxitos calman las molestias, pero dentro del Real Madrid se respiraba un ambiente muy tenso que manchaba los grandes resultados conseguidos dentro del engramado. Gracias a una iniciativa del “Cabezón”, los jugadores del club pudieron llevar a cabo una cena para limar asperezas.

“El grupo se llevaba mal. Le hacíamos cinco o seis goles a todos, pero en el grupo nadie se hablaba, todos estaban peleados; en la cancha todo bien, pero en el vestidor se bañaban y cada uno para su casa, yo decía: ‘¡Qué grupo de mierda!’. Un día encaré al capitán y le dije: ‘Aquí nadie se habla, hay que hacer una reunión y que se digan las cosas a la cara‘”, relató el ex futbolista. Temporada1989/90.



