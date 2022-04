Bloquearon la tarjeta de crédito del ‘Kun’ Agüero por gastar demasiado en videojuegos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En una transmisión realizada en el canal de Twitch del exfutbolista, Sergio ‘Kun’ Agüero, se dio a conocer el bloqueo de su tarjeta de crédito por haber gastado en un juego freemium para celulares conocido como The Grand Mafia.

La anécdota fue compartida junto a sus seguidores en la plataforma y la razón fue el gasto de dinero por querer subir de nivel tan rápido, que el propio banco decidió bloquearla de inmediato por la forma en la que el exfutbolista decidió pagar por construir su imperio dentro del juego.

“Estoy poniendo plata a morir. Es un juego en el que atacas. Yo ataco y me putean, me mandan mensajes. Un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones. Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor. Entonces le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder. Le dije que en una semana te paso en poder. ‘Sí, claro ¿te vas a gastar diez mil dólares en el juego para pasarme?’, me preguntó. Listo, ya verás le contesté“, confesó Agüero.

Razones del bloqueo

El juego tiene una mecánica PVP (jugador vs. jugador), donde los jugadores deberán enfrentarse entre ellos para subir de nivel, lograr recompensas o una victoria, sin embargo, el error estuvo en que Sergio Agüero buscó la manera de logar una alianza más poderosa pagando una cuantiosa suma de dinero con su tarjeta de crédito.

El juego en el que el ‘Kun’ estuvo involucrado, tiene la particularidad que mientras más dinero coloques, más poder puedes adquirir y te permite obtener mayor ventaja que los rivales, provocando el bloqueo de su tarjeta debido al riesgo de un fraude al banco.

