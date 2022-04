Edson Álvarez listo para continuar con el legado que dejó Chicharito en el Manchester United

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los futbolistas mexicanos que tuvo una gran carrera en Europa fue Javier Hernández. Chicharito se hizo con un nombre en el Viejo Continente por sus actuaciones con el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Luego de varios años sin tener un representante azteca en Old Trafford, todo parece indicar que Edson Álvarez será un nuevo jugador mexicano que defienda los colores de los Red Devils.

El “Machín” viene de jugar su mejor temporada en el fútbol europeo. Sus actuaciones con el Ajax de Ámsterdam lo han colocado como una de las piezas más apetecibles del equipo y su salida a la Premier League luce más que posible.

Las razones por las que Edson Álvarez llegaría al Manchester United

En primera instancia, el conjunto inglés buscaba a un entrenador, pero desde hace un tiempo atrás parece haberlo encontrado. Erik ten Haag se convirtió en el elegido para llevar de nuevo a la gloria al Manchester United. Bajo estas circunstancias, la llegada de Edson Álvarez sería inminente por la confianza que el neerlandés tiene en él. 🇳🇱👔



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.

Por otra parte, la confianza no lo es todo en esta transacción. La ficha de “Machín” es realmente baja ($19.6 millones de dólares). Esta cifra resulta irrisoria para las millonarias inversiones que está acostumbrado a hacer el equipo inglés. Esta razón hace aún más viable el traspasado del azteca. View this post on Instagram A post shared by Edson Alvarez.🦁 (@edsonnalvarez)

La huella de Chicharito

Al unir México con el Manchester United inevitablemente surge el nombre de Javier Hernández. Chicharito jugó 157 partidos con los Red Devils y logró anotar 59 goles. El atacante mexicano se ganó el cariño de los aficionados del club por lo que Edson Álvarez, en caso de llegar a Old Trafford, tendrá una gran huella que defender y la cual no puede manchar. Throwback to old good days 😍

