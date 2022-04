“No quería hacer enemigos”: Carlos Salcedo revela su relación con Gerardo Martino y le manda un mensaje a El Tri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y muchos son los futbolistas que esperan con ansias un llamado. Gerardo Martino tiene muchos jugadores que constantemente piden una convocatoria: Alan Mozo, Chicharito y Carlos Salcedo. Este último se fue a Estados Unidos para mostrarse y despertar el interés del “Tata” por él.

En una conversación con Fox Sports, el “Titán” reveló que tuvo acercamientos con Gerardo Martino. El futbolista de Toronto aseguró que mantiene una buena relación con el estratega argentino y ventiló que aún está entre las posibilidades una convocatoria con El Tri.

"Yo considero que llevamos una muy buena relación y la última vez que platicamos, charlamos muy bien y nos dijimos las cosas, yo le dije que no quería hacer enemigos y que yo no le voy a guardar rencor si considera que no estoy para la selección. El Tata no me ha cerrado las puertas por completo", reveló el defensor.

Carlos Salcedo en Qatar 2022

El ex jugador de Tigres de la UANL no pierde la esperanza de poder representar a México en la próxima Copa del Mundo. Salcedo no recibe un llamado desde la última Copa Oro, pero mientras no salga la lista oficial de Gerardo Martino, seguirá luchando por estar en la máxima cita mundialista.

“Con 28 años todavía puedo pelear para ir a un próximo Mundial. Esa Copa Oro fue mi última convocatoria pero me queda tiempo para seguir peleando. Hasta que no se dé la lista final, puedo soñar con estar“, concluyó el azteca.

