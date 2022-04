Olivia Culpo se puso atrevida y posó en diminuta falda y botas de cuero

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¡Olivia Culpo lo hizo de nuevo! La ex Miss Universo se volvió el tema de conversación en redes sociales luego de posar en un atrevido atuendo para un reconocido festival de música. Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

Hace unos días comenzó el famoso festival de música Coachella, que tiene lugar en Los Ángeles, sitio donde la ex pareja de Nick Jonas se dio cita en compañía de varios amigos.

Sin embargo, fue su despampanante atuendo el que se robó la atención de los asistentes. Se trató de un mini falda verde de escandalosa abertura que dejó a la vista sus piernas, un top negro que combinó con sus botas estilo militar y una cartera naranja de cuero.

Sin embargo, este no fue el único look de Olivia Culpo que desató el furor de sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la famosa publicó una serie de imágenes donde documentó sus icónicos atuendos.

Uno de ellos comprendió una falda de mezclilla con un top tipo bikini de escote profundo que fue acompañado con botas vaqueras blancas, así como un maquillaje y peinado minimalista, ¡perfecto para el clima de LA! View this post on Instagram A post shared by Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

El tercer atuendo ganador fue un conjunto monocromático en color café y nude compuesto por falda y croptop, mismo que fue completado con botas y sombrero vaquero. ¡Chécalo aquí! View this post on Instagram A post shared by Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

Te puede interesar:

Olivia Culpo se roba las miradas al pasear con sexy atuendo de cuero

Conoce la mansión de Olivia Culpo, la Miss Universo discriminada en AA por su outfit

Olivia Culpo hizo impactante topless en Los Cabos y tenemos las fotos