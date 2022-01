Conoce la mansión de Olivia Culpo, la Miss Universo discriminada en AA por su outfit

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La estadounidense Olivia Culpo, de 29 años y quien en el 2012 fue elegida Miss Universo, protagonizó hace unos días un capítulo indignante, después de que American Airlines le exigiera que se cambiara de outfit por considerarlo ‘inapropiado’, ya que de no hacerlo le prohibirían el acceso al vuelo.

“Le pidieron que fuera al mostrador y le dijeron que se pusiera una blusa encima. De otra forma, ella no podría subir al avión”, denunció su hermana, Aurora Culpo, poco antes de abordar la aeronave que las llevaría a Cabo San Lucas, en México.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Además de hablar dado de qué hablar por su vestimenta, Olivia también dio la nota hace unas semanas cuando abrió las puertas de su imponente mansión en Encino, California, a la revista Architectural Digest, con lo que nos permitió contemplar los grandes lujos y placeres con los que cuenta.

La casa, a la que se mudó en octubre del 2019 tras desembolsar $3.5 millones de dólares, cuenta con una extensión de 5,141 pies cuadrados, con cinco recámaras y con siete baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de juegos de sala de proyección, de cava de vinos, de muro de fotografías, de terrazas, entre otras habitaciones.

Su cocina es abierta y muy amplia. Está equipada con alacenas de color blanco y café, con electrodomésticos de alta gama, con una isla central que funciona para preparar los alimentos, así como con una barra que utiliza como desayunador.

La recámara principal, que es donde suele dormir cuando no está de viaje, está compuesta por una cama grande con cabecea de color gris, así como con una sala de estar del mismo tono.

La habitación es completada por una amplia terraza, por una chimenea, por una televisión empotrada a la pared, por un librero, por un hermoso candelabro, por un elegante baño y por un inmenso vestidor, donde aún conserva su corona de Miss Universo. View this post on Instagram A post shared by Olivia Frances Culpo (@oliviaculpo)

Al exterior cuenta con una zona de terraza con diversos muebles de jardín, con extensas áreas verdes, con piscina con su respectiva zona de spa, con jacuzzi, con área de barbacoa, entre otras amenidades. View this post on Instagram A post shared by Architectural Digest (@archdigest)

Sigue leyendo:

Ashton Kutcher y Mila Kunis malvendieron su mansión de Hidden Valley tras dos años sin ofertas

Así es el Park Hotel, el ‘hotel del terror’ donde Novak Djokovic está detenido en Australia

Así es la casa que Pamela Silva, presentadora de ‘Primer Impacto’, comparte con su bebé

Conoce la mansión que César Millán, ‘El Encantador de Perros’, está vendiendo en Encino