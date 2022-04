VIDEO: Mujer encuentra a su esposo con la amante y desata pelea en pleno metro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El mundo es tan pequeño y a veces no sabes las sorpresas que te puedes llevar. Este es el caso de una mujer que viajaba en el metro de la Línea 1 en Lima, Perú, cuando de repente una pareja subió al tren y se sentó a un costado de ella.

La mujer se quedó estupefacta cuando se dio cuenta que la pareja, era ni más ni menos que su esposo acompañado de su amante.

@niltonomarruizcha dos mujeres se hagarran a golpe en el tren eléctrico de lima hombre sube al tren,y sin darse cuenta se sienta al costado de su mujer con su amante triste realidad 😔😭 ♬ Dos Mujeres un Camino – Laura Leon

La esposa enfurecida, en un ataque de celos y llena de rabia al ver a su marido subiendo con otra mujer, volteó a ver a la amante, le derramó agua encima, luego comenzó a golpearla y jalarla del cabello.

Ante la mirada atónita de todos los pasajeros que se encontraban cerca de la escena, intentaron separarlas y defender al hombre, sin saber lo que realmente lo sucedía.

El video publicado a través de la red social de TikTok por el usuario @niltonomarruizcha, se ha viralizado tanto que hasta ahora ya lleva más de 1,600,000 de reproducciones

En el video se observa cómo nadie se quería perder del espectáculo, pues una mujer que viajaba con su hijo en brazos, trataba de hacer espacio entre la multitud para estar en primera fila y observar el bochornoso momento.

De acuerdo a declaraciones de pasajeros, el tren se encontraba lleno y no había personal de seguridad que pudiera intervenir.

Las personas le pedían a la amante que bajara del tren, mientras otros aprovecharon el instante para lanzarle algunos insultos. Finalmente, en cuanto pudo, la “otra” bajó del vagón y la esposa se quedó en los asientos del tren llorando.

@niltonomarruizcha se dijo lo que se tenía que decir al infiel esa gente del tren quería lincharlo ♬ sonido original – JCarlitos.10

Mientras tanto, el esposo, intentó huir del lugar, dirigiéndose a la parte más alejada de las dos mujeres.

Por otro lado, como es común verse en este tipo de videos virales, muchos internautas opinan sobre el hecho.

“Si subiera mi esposo con la otra ni cuenta me daría, porque en el tren solo veo mi CELULAR”, “Cuidado en el tren”, “Lo que me pierdo por no salir de casa”, “La señito con su bebé me representa”, “Yo me acerco y le diría que dios te bendiga… ya no vuelvas por favor ni me llames gracias y chaoo”, son algunos de las reacciones publicadas.

Leer más:

Descubren un laboratorio de drogas en una habitación de hotel en Florida

Tragedia en el Carnaval de Río, niña pierde una pierna en accidente con una carroza alegórica

Bebé de dos años muere a martillazos propiciados por su padrastro en México