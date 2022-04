AMLO dice que no permitirá que partidos y candidatos en EE.UU. utilicen a México como “piñata”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no permitirá que candidatos de los partidos Demócrata o Republicano de Estados Unidos utilicen en sus discursos a México como “piñata”, por lo que pidió respeto.

“Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido, de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto cómo lo hacemos nosotros que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos”, señaló.

“Este año van a haber elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la unión americana, entonces tanto los de un partido como de otro están queriendo y ojalá cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio tratando de sacar raja de las fobias racistas discriminatoria que existen en Estados Unidos y en todo el mundo”, aclaró.

Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano señaló que dentro de esa defensa estará el hacer un llamado a todos los hispanos que viven en Estados Unidos a que no voten por los candidatos republicanos o demócratas que maltraten a México o a algún país de América Latina y del Caribe.

“También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o a algún país de América Latina del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del partido demócrata o sean del partido republicano, que no olviden sus orígenes. Lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden de quien no quiere a su patria no quiere a su madre”, afirmó.

“Vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, es la comunidad hispana más grande, 40 millones, los hermanos cubanos son cuatro millones, los puertorriqueños nuestros hermanos también cinco millones, ese es el orden, México en primer lugar 40 millones, Puerto Rico y Cuba. Pero lo mismo, tenemos que defender a nuestros paisanos latinoamericanos de El Salvador, Honduras, de Guatemala, de todo el continente”, aseguró.

Estas declaraciones del presidente mexicano surgen luego de ser cuestionado sobre las declaraciones de este fin de semana del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), señalara en un discurso en Ohio, que durante su mandato logró “doblar” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con amenazas de aranceles si no se reforzaba la frontera con 25 mil elementos de seguridad para detener la ola migratoria en de momento, esto en el año 2019.

“Nunca he visto a nadie doblarse así… Vino (a verme) el máximo representante de México justo debajo del (puesto) más alto, justo debajo del Presidente (de México)… Entró (a mi oficina) y se ríe de mí cuando le digo: Necesitamos 28 mil soldados (mexicanos) en la frontera, gratis. Él me miró y me dijo algo como: ‘¿(Desplegar soldados) gratis?. ¿Por qué haríamos eso en México?’. Le dije: Necesitamos algo llamado ‘Quédate en México'”, señaló Donald Trump (el pasado sábado 23 de abril de 2022 en el mitin de Ohio) sobre la visita del canciller mexicano Marcelo Ebrard a Washington entre el 2 y el 7 de junio de 2019.

A pesar de estas declaraciones, en su conferencia mañanera de este lunes 25 de abril, el mandatario mexicano aseguró que la relación con el expresidente Donald Trump fue “muy buena” y “le cae bien”.

“A mí me cae bien el expresidente Trump, aunque es capitalista, lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué”, precisó.

“Eso es lo que puedo comentar sobre esa declaración (de Donald Trump) fue muy buena la relación para los que quieran saber más sobre cómo fue la relación con el presidente Trump, voy a hacer aquí publicidad, lo escribí en mi último libro y está muy puntual, a detalle”, argumentó.

Tras ser cuestionado si el expresidente Donald Trump le faltó al respeto por las declaraciones hechas en Ohio, el presidente tabasqueño dijo no querer entrar en polémica.

“¿Le faltó al respeto Donald Trump con estas declaraciones, se excedió, lo considera así?”, le cuestionaron a López Obrador, a lo que respondió: “No, no, él es así y hay que ver las circunstancias. No voy a polemizar sobre eso, en mi libro cuento cómo fue la relación, porque también los conservadores de nuestro país, internacionalistas exageran, ya ven cómo cambian de chaqueta, se vuelven feministas, defensores de Derechos Humanos, ambientalistas, nacionalistas, en este caso por ejemplo defensores de los intereses extranjeros”, precisó.

