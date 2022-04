AMLO analiza incluir “voto electrónico” en Reforma Electoral para que mexicanos en EE.UU. puedan votar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, analiza incluir el llamado “voto electrónico” en su propuesta de Reforma Electoral, con la intensión de que más mexicanos que se encuentran en el extranjero como Estados Unidos y en todo el país, pueden ejercer su voto en futuras elecciones.

“Son de los asuntos que deben de analizarse para la Reforma Electoral. Es evidente que ha fracasado todo lo que se ha hecho para que puedan votar nuestros paisanos. Desde hace 20 años no se ha podido lograr que haya más participación. Yo creo que una posibilidad qué hay que analizar, una opción analizar, es lo del voto electrónico, no solo para los paisanos y para el extranjero, sino para todo el país”, señaló.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que es viable esta posibilidad de incluir el voto electrónico en el extranjero siempre y cuando se cuente con personas honestas en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del país.

“Si vamos a tener un consejo confiable electo por la gente, con mujeres hombres íntegros de inobjetable honestidad, porque va a ver una elección si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar para que la gente elija a los que van a ser consejeros, a los que van a estar en el Tribunal Electoral, que no sean representantes de grupos de intereses creados, que no sean representantes de partidos, que sean auténticos verdaderos ciudadanos”, dijo.

“Si va haber gente confiable entonces explorar la posibilidad del voto electrónico, esto pues no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza. Acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón, Hildebrando (Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala y cuñado del expresidente Felipe Calderón), fue el que manejó el sistema de cómputo junto con el que después en premio le dieron la embajada de México en Estados Unidos, Sarukhán (Arturo Sarukhán), entonces así no, porque pues ellos hacen la elección los que manejen el sistema”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador reiteró que el voto electrónico ayudaría a que los mexicanos en todo el país pueden ejercer su voto desde su casa y a través de un teléfono.

“No descartar esa posibilidad porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Se podría de esa manera sencilla, que cada quien votara donde esté, todos los mexicanos pueden votar, todos los mexicanos puedan votar, y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo pues a lo mejor ahí si instalar las casillas o tener el doble sistema, pero en las ciudades y en todos lados, desde la casa se vota sin necesidad de ir a la casilla”, precisó.

El presidente mexicano dijo que esta propuesta permitiría ahorrar recursos públicos al tiempo que permitiría alcanzar una mayor participación de mexicanos en las próximas elecciones.

“Imagínense también cuánto nos ahorramos. Son de las propuestas que deben de analizarse para que de esa forma los 40 millones de mexicanos puedan participar aun cuando estamos hablando de 40 millones en general es toda la población pero sí como 15, 18 millones de ciudadanos en Estados Unidos. Mexicanos estadounidenses con doble nacionalidad o mexicanos que están allá”, mencionó.

“Sí muy pocos por los trámites, pero siempre es así, la pasada elección que hubo más participación pues no sé pero deben de haber votado, en la elección del 18 (2018), como unos 200 o 300 mil (en EE.UU.) pero son como ciudadanos mayores de 18 años, deben de ser como 18 o 20 millones, sí muy pocos muy pocos”, recordó.

“Porque también hay preocupación por su situación migratoria pero teniendo su teléfono lo pueden hacer, hay manera hay forma y tenemos que ampliar eso no limitar la participación de los ciudadanos”, concluyó.

