Olviden a Chicharito: El Tri tiene la posibilidad de convocar al atacante sensación de la MLS, pero deberá “robárselo” a Estados Unidos

La delantera de El Tri ha sido un gran tema de conversación durante la última parte del ciclo de Gerardo Martino. La selección mexicana ha necesitado de la contundencia de sus delanteros y Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori e incluso Henry Martín no han tenido actuaciones sobresalientes. En este sentido, Chicharito ha sido una exigencia de los aficionados aztecas, pero no parece contar para el “Tata”. Sin embargo, también en la MLS ha surgido otra alternativa llamada Brandon Vázquez.

5 goles de #BrandonVázquez con @fccincinnati en 7 juegos, espero #TataMartino tenga idea que podría ser una opción para el @miseleccionmx y deje de llamar a Henry Martin pic.twitter.com/mn2hvKVK1T — Jorge Iturralde (@jorgeiturralde) April 25, 2022

Javier Hernández sigue con su gran ritmo en la Major League Soccer, pero el ex futbolista de Chivas de Guadalajara ha sido emparejado por un joven mexicoamericano. Brandon Vázquez tiene cinco goles en la temporada e igualó el registro de Chicharito, aunque con un partido menos.

No está de más mencionar que Vázquez ha logrado establecer su cuota goleadora en uno de los peores equipos del torneo estadounidense. Los registros del atacante mexicoamericano no han sido suficientes para sacar del fondo de la tabla al FC Cincinnati, equipo que solo tiene dos victorias y un empate en lo que va de campeonato.

Vázquez ya ha estado en el radar de Estados Unidos

A pesar de Vázquez fue formado en los Xolos de Tijuana, gran parte de su etapa formativa la continuó en suelo estadounidense con el Atlanta United, Nashville y ahora Cincinnati. El atacante de 23 años de edad ya ha tenido la oportunidad de representar a la USMNT en las categorías inferiores: Sub-17, 19, 20 y 23. De hecho, el delantero nacido en San Diego, California, ha anotado hasta 3 goles mientras representaba a Estados Unidos. Brandon Vazquez has been on 🔥 for @fccincinnati

– 4 Games

– 4 Goals

– 1 Assist

23 years of age , he could be a Late bloomer

Eligible for both 🇺🇸 & 🇲🇽

Played with the #USMNT in U-17 , U-19, U-20 & U-23

He was also part of a Mexico U-17 Camp when he was in Xolos.

Keep an Eye 👀 pic.twitter.com/BRDGGmkHWp— Edgar Moreno (@ConcacafEdgar) March 20, 2022

