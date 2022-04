Tremendo obsequio: La afición de Pumas buscará sorprender a su equipo con un gran regalo de cara al partido de ida de la final ante Seattle Sounders

¡Maratón de @PumasMX!

10 juegos 32 días



2 | Bravos 0-1 Pumas✔️

5 | Pumas 2-1 Cruz Azul✔️

8 | Puebla 2-2 Pumas➖

12 | Cruz Azul 0-0 Pumas➖

17 | Pumas 2-0 Rayados✔️

👉🏼| At. SL vs Pumas

23 | Chivas vs Pumas

27 | Pumas vs Seattle

1 Mayo | Pumas vs Pachuca

4 Mayo | Seattle vs Pumas pic.twitter.com/8QFmlzFUkH