Kim Kardashian promociona su línea de ropa interior Skims luego de que la acusaran de haber “editado su ombligo”

A la estrella televisiva Kim Kardashian no le ha gustado nada toparse con un titular -procedente del diario sensacionalista Daily Mail– que sugería que la empresaria había echado mano de la edición fotográfica para retocar y casi invisibilizar su ombligo en una de sus más recientes publicaciones de Instagram.

Fiel a su impulsivo carácter, la ex esposa de Kanye West no tardó en acudir a la esfera virtual para desmentir esa teoría, al mismo tiempo que compartía una captura de pantalla del citado artículo, así como de otro similar del también tabloide The New York Post. “De verdad, chicos, ¿en serio? Esto es una tontería… ¿En serio creén que he editado mi propio ombligo?”, aseguró sobre una hipótesis que a ella le resulta absurda pero que, francamente, tampoco resulta descabellada viniendo de la familia Kardashian.

Por si eso no fuera suficiente, la también modelo y diseñadora no dudó en aprovechar la atención mediática que está suscitando todo este asunto para promocionar sin miramientos algunas de las prendas moldeadoras que comercializa a través de su exitosa marca Skims, aludiendo precisamente a esas “inseguridades” con respecto a su ombligo que le atribuyen ambos portales de noticias.

“¿Tienen inseguridades con sus ombligos? ¿Por qué no entran a skims.com para encontrar algo con qué esconder su vientre flácido? ¡Yo ya lo he hecho! Tenemos ropa interior de talle alto como la que llevo en la foto”, escribió Kim en otra publicación de sus historias de Instagram.

