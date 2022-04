Marta, prima de Alejandra Guzmán, se muestra sin cabello por primera vez y habla sobre su dura lucha contra el cáncer de mama

La familia Guzmán sigue inmiscuida en serios problemas, pues no sólo tienen conflictos personales entre ellos, sino también de salud, como es el caso de la prima de Alejandra Guzmán, la presentadora Marta Guzmán, quien a principios de enero de 2022 informó que se encontraba enfrentando una dura batalla contra el cáncer de mama desde un par de meses atrás.

En diciembre le extirparon un tumor y también comunicó que se sometería a quimioterapias para evitar que esta enfermedad vuelva a aparecer. Ahora abrió su corazón y mostró las secuelas de las quimios en su cabellera.

Tan sólo hace unas semanas atrás la presentadora de espectáculos de 48 años señaló que no le atormentaba la idea de perder en su totalidad uno de sus senos en caso de que así se requiriera, pero afortunadamente no fue necesario.

Este tratamiento es muy costoso, pero su seguro cubrió los gastos por lo que no tuvo un impacto considerable en su economía. La ex colaboradora de Matutino Express mencionó que una vez que concluyan las quimioterapias también se someterá a radiaciones y terapias hormonales, para terminar de reponerse.

Guzmán compartió un largo y conmovedor mensaje en sus redes, donde mencionó que no había compartido ninguna foto de cómo le afectaron las quimioterapias en su pelo, no por pena, sino porque tuvo que asimilar el proceso.