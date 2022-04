“Me hace falta”: Itatí Cantoral rompe en llanto al recordar la muerte de su madre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya momento se vivió durante la última transmisión del programa “Sale el Sol” la tarde del pasado miércoles, pues la actriz Itatí Cantoral se sinceró sobre el fallecimiento de su madre y, en medio del llanto, narró lo difícil que ha sido adaptarse a esta pérdida.

Fue durante su participación en la sección “Enfrentados”, liderada por Juan Soler, que la actriz detrás del personaje “Soraya Montenegro” se mostró vulnerable ante las cámaras al hablar de su mamá, Itatí Zucchi, quien falleció en agosto de 2020 debido a un paro cardiorrespiratorio.

“He tenido muchos momentos difíciles… la muerte de mi madre. Prometí que no iba a llorar… es bueno llorar y es bueno que a través de tus lágrimas lloren otros“, contó la famosa.

De acuerdo a Itatí Cantoral, el fallecimiento de su progenitora se dio de manera inesperada. Sin embargo, tuvo la oportunidad de despedirse de ella, a diferencia de cuando murió su padre, Roberto Cantoral.

“Yo estaba realmente sola y mi mamá era muy alta, no sé cómo le hice para llevarla al hospital. Acababa de terminar el llamado, al otro día teníamos uno a las 7 y yo tenía muchos cuidados con mi mamá por lo del covid. Gracias a Dios se fue diciéndome Itatí, saludándome perfecto, porque ella temía sufrir de ese Alzheimer que ya tenía, que acaba contigo y con su mamá acabó con la memoria”, dijo a Juan Soler visiblemente conmovida.

El momento que conmovió a sus seguidores se dio luego de que el argentino cuestionara a Itatí Cantoral con respecto al proceso que ha vivido para superar la pérdida de su madre. View this post on Instagram A post shared by @itatic_oficial

“Dentro de su enfermedad yo hablaba con ella, conmigo se ponía cuerda y me daba los mejores consejos (…) Siempre llegaba y era la que me decía: ‘¿Cómo estás?’. O siempre me acompañaba al teatro. Y ahora me llevo a mi perro y obviamente a mi hija, que es lo más hermoso, pero claro que me hace falta”, dijo entre lágrimas.

“Todos los días, tengo las cenizas en mi casa, pero no está en presencia. Es complicado el adiós, la separación, el entender que hay una vida después de esta mejor“, finalizó.

