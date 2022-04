Sin ropa interior, Chiquis Rivera se agacha y muestra la retaguardia en video ardiente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera es una de las famosas del espectáculo que siempre da de que hablar. La intérpete de “Animate y Verás” es muy activa en las redes sociales y día a día comparte con sus admiradores todo lo que hace. Tiene más de 5 millones de seguidores que le siguen la pista y su nueva publicación ha dejado a todos boquiabiertos.

En un video que compartió el viernes, 29 de abril, Chiquis se dejó ver con un mini vestido donde pudo mostrar sus piernotas. La cantante usó unas botas color rosa y un sombrero del mismo color que le combinaba con su atuendo. Al ritmo de “I’ll Be” de Foxy Brown, se le ve a Chiquis caminando por un pasillo de forma sensual y de repente que se agacha y deja ver su retaguardia donde quedó en evidencia que no traía ropa interior.

“[Lizzo] lo dijo mejor, ‘Cuidado con las chicas grandes’. Freaky Friday como me lo pidieron”, publicó la estrella.

El candente video provocó muchas reacciones de sus seguidores que no se hicieran esperar para comentar en los comentarios. Fueron los emoji del fuego ardiente que dominaron la sección de comentarios.

“Ustedes ven a esta mujer, LA AMO”, escribió un fan en inglés. “Mi amor platónico”, un seguidor agregó. “Muy guapa te quiero”, un admirador puso. “Esta mujer es arte”, otro fan respondió. “Te vez super hermosa y sexy eres un ejemplo de mujer”, otro seguidor dijo. “Al que le pique que se rasque Tu bien @chiquis”, también se pudo leer entre los comentarios.

Todos los comentarios a Chiquis no fueron positivos y hubo hasta quienes la criticaron.

“No es nada grato ver eso mujer tápate es muy desagradable ver eso así”, respondió un seguidor. “Nadie te pidió eso no manches”, otra persona opinó. “Girl?!?! Why?!?! You’re so pretty and attractive why do you have to show your half naked self, so tasteless”, también se pudieron leer mensajes en inglés.

