La Liga MX le da la espalda, pero Jürgen Damm quiere volver, ¿que paso con el ex futbolista de El Tri?

La carrera de Jürgen Damm pasa por momentos difíciles. El futbolista mexicano, que alguna vez tuvo la oportunidad de representar a El Tri, se encuentra actualmente sin equipo y con un futuro lleno de incertidumbre. El atacante de 29 años de edad no pierde la esperanza de regresar al fútbol mexicano.

Damm viene de jugar en Estados Unidos con el Atlanta United. Pero el delantero vive del gol y el azteca sólo pudo marcar uno en 27 partidos en la MLS. Bajo estas circunstancias, el equipo estadounidense decidió hacer a un costado al internacional mexicano. Jürgen tenía contrato con el equipo hasta 2024, pero este fue rescindido en febrero de este año.

¿Cuál es la actualidad de Jürgen Damm?

Luego de la cruda decisión del Atlanta United, Jürgen Damm debía buscar equipo, pero hasta ahora no ha tenido suerte. La inactividad la ha sobrellevado entrenando en con el Atlanta United 2 de la USL Championship. Bumped into Jürgen Damm at ATLUTD’s facility. He’s under contract with ATL thru 2024, still training with the USL side but cannot play in a competitive match.



Said he’s waiting for the Liga MX transfer window to open in May, several teams have reached out to his reps.— Felipe Cárdenas (@FelipeCar) April 28, 2022

“Me encontré a Jürgen Damm en las instalaciones del Atlanta United (…) sigue entrenando con el equipo de la USL, pero no puede jugar en un partido competitivo. Dijo que está esperando que se abra la ventana de transferencias de la Liga MX en mayo. Varios equipos se han comunicado con sus representantes”, informó el periodista Felipe Cardenas.

Este es el panorama de Jürgen Damm, futbolista que jugó más de diez partidos con la selección mexicana y busca una nueva pasantía en la Liga MX luego de haber vestido la camiseta de equipos como Tecos FC, Pachuca y Tigres de la UANL.

